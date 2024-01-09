فريق شارموفرز يتحدث لـ"صاحبة السعادة" عن أغنيته الجديدة "هل؟" دعما لفلسطين (فيديو)

كشف أعضاء فريق شارموفرز عن تفاصيل علاقتهم الأسرية والفنية، التي تمتد لأكثر من عقد من الزمن، وأكدوا أنهم يشعرون بالأخوة والترابط بينهم، وأن بعضهم يربطه بالآخر صلة قرابة، حيث يزوج أحدهم من أخت زميله.

وتحدثوا في حوار خاص مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، عن أحدث أعمالهم الفنية، وهي أغنية "هل؟"، التي أطلقوها مؤخرًا على يوتيوب والمنصات الموسيقية الأخرى، والتي تعبر عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، وتنديدهم بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل وجرح المئات من المدنيين.

وقالوا إن الأغنية من كلمات محمد الشافعي، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان، وأضافوا أنهم يأملون أن تصل رسالتهم إلى العالم، وأن تنال إعجاب جمهورهم.