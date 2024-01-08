الإثنين 08 يناير 2024
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عالم

الصفدى لنظيره الفرنسى: من غير المقبول السماح لنتنياهو بدفع المنطقة للحرب

غزة
غزة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لنظيره الفرنسي إنه من غير المقبول السماح لرئيس وزراء إسرائيل بدفع المنطقة إلى حرب إقليمية أوسع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، أن 3 فلسطينيين استشهدوا برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

شهدت الضفة الغربية بالفعل أعلى مستويات الاضطرابات منذ عقود خلال الأشهر الثمانية عشر التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل من قبل حماس، لكن المواجهات تصاعدت بشكل حاد مع شن القوات الإسرائيلية غزوًا لغزة، حسبما ذكرت رويترز.

المستشفى الوحيد المتبقي في وسط غزة 

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وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن المستشفى الوحيد المتبقي في وسط غزة على وشك الإغلاق وسط القتال العنيف الذي اجتاح المنطقة.

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