الإثنين 08 يناير 2024
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حوادث

إحالة مخرج ومنتج سينمائى للجنايات بتهمة التزوير والنصب

ارشيفية
ارشيفية

أحالت جهات التحقيق فى القاهرة الجديدة، مخرجًا ومنتجًا سينمائيًا شهيرًا للمحاكمة أمام الجنايات على خلفية اتهامه بالتزوير والنصب.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم  حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل منسوب صدوره إلى مكتب توثيق الأهرام، وكان ذلك بأن اتفق مع المجهول على ارتكاب الواقعة وساعده بأن أمده ببياناته الشخصية، فاصطنع المجهول المحرر علي غرار الصحيح الصادر من تلك الجهة، ومفاده وجود وكالة قانونية بين المتهم (الموكل) وبين بيانات وهمية باسم أحمد علي حسن علي وذيله ببصمات خاتم شعار الجمهورية مقلدة، فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضاف أمر الاحالة أن المتهم قلد بواسطة آخر مجہول خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق الأهرام، وإمضاء موظفي تلك الجهة، بأن اصطنع الخاتم علي غرار الصحيح وقلد التوقيعات، واستعملهما بأن أمہر بهما المستند المزور موضوع الاتهام السابق.

القاهرة الجديدة مخرج الجنايات التزوير النصب

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