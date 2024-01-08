الوزراء: نستهدف وضع خطـة ترويجية للتقدم لاستضافة معرض إكسبو 2035

كشفت "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري"، خلال الفترة من 2024 إلى 2030، أنها تستهدف وضع خطـة ترويجيـة قويـة وإعـداد ملـف قومـي للتقـدم لاسـتضافة معـرض "إكسـبو 2035"، ليكـون تعبيـرا عـن تطـور قطـاع الخدمـات اللوجسـتية بمصر.

وأوضحت "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري"، للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي سيطرحها للحوار الوطني، أنه لتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ستتم صياغة استراتيجية قومية لتجارة الترانزيت لزيادة حصة مصر من 3.7 مليون حاوية إلى 15 مليون حاوية، بجانب تطويــر ما لا يقل عــن 5 موانئ مصرية على البحريـن الأحمر والأبيض المتوسط وتحويلها إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت، فضلا عن رفـع قـدرة مينـاء شـرق بورسـعيد لاسـتقبال حاويـات الترانزيـت إلـى 5 ملاييـن حاويـة سـنويا فـي عـام 2030 مقابـل 3.2 مليـون حاويـة فـي عـام 2023، بالإضافة إلى رفــع قــدرة مينــاء غــرب بورســعيد لاســتقبال حاويــات الترانزيــت إلــى 0.3 مليــون حاويــة ســنويا فــي عــام 2030 مقابــل 0.2 مليــون حاويــة فــي عــام 2023، ورفــع قــدرة مينــاء الســخنة لاســتقبال حاويــات الترانزيــت إلــى 0.05 مليــون حاويــة ســنويا فــي عــام 2030 مقابــل 16 ألف حاوية في عام 2023، فضلا عن الاستحواذ على حصة لا تقل عن 20% من تجارة الترانزيت بشرق المتوسط، وإبـرام شـراكات اسـتراتيجية مـع شـركات الشـحن العالميـة التـي تمتلـك أكثـر مـن 70% مـن الأسـطول العالمـي لسـفن الحاويات.

ولفتت الوثيقة إلى تقليـص الفحـص الفعلـي لشـحنات الترانزيـت التـي لا تدخـل مصـر لأدنـى مسـتوى ممكـن بتبنـي نظـم الفحـص علـى أسـاس المخاطـر، ومنظومـة سـريعة مـن الإجـراءات الجمركيـة.

ومن أجل تعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ذكرت الوثيقة أن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة هي: البــدء فــي تطويــر 5 موانــئ مصريــة وتحويلهــا إلــى مراكــز دوليــة لتجــارة الترانزيــت وهي: مينــاء الســخنة ومينــاء شــرق بــور ســعيد ومينــاء الادبيــة ومينــاء غــرب بورســعيد ومينــاء العريــش، بجانب تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية، والتوســع فــي تأهيــل الكــوادر البشــرية العاملــة فــي مجــال تجــارة اللوجســتيات والترانزيــت وفــق شــهادات معتمــدة دوليــا.