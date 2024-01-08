الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

مصر

الوزراء: نستهدف وضع خطـة ترويجية للتقدم لاستضافة معرض إكسبو 2035

معرض إكسبو
معرض إكسبو

كشفت "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري"، خلال الفترة من 2024 إلى 2030، أنها تستهدف وضع خطـة ترويجيـة قويـة وإعـداد ملـف قومـي للتقـدم لاسـتضافة معـرض "إكسـبو 2035"، ليكـون تعبيـرا عـن تطـور قطـاع الخدمـات اللوجسـتية بمصر.

وأوضحت "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري"، للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي سيطرحها للحوار الوطني، أنه لتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ستتم صياغة استراتيجية قومية لتجارة الترانزيت لزيادة حصة مصر من 3.7 مليون حاوية إلى 15 مليون حاوية، بجانب تطويــر ما لا يقل عــن 5 موانئ مصرية على البحريـن الأحمر والأبيض المتوسط وتحويلها إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت، فضلا عن رفـع قـدرة مينـاء شـرق بورسـعيد لاسـتقبال حاويـات الترانزيـت إلـى 5 ملاييـن حاويـة سـنويا فـي عـام 2030 مقابـل 3.2 مليـون حاويـة فـي عـام 2023، بالإضافة إلى رفــع قــدرة مينــاء غــرب بورســعيد لاســتقبال حاويــات الترانزيــت إلــى 0.3 مليــون حاويــة ســنويا فــي عــام 2030 مقابــل 0.2 مليــون حاويــة فــي عــام 2023، ورفــع قــدرة مينــاء الســخنة لاســتقبال حاويــات الترانزيــت إلــى 0.05 مليــون حاويــة ســنويا فــي عــام 2030 مقابــل 16 ألف حاوية في عام 2023، فضلا عن الاستحواذ على حصة لا تقل عن 20% من تجارة الترانزيت بشرق المتوسط، وإبـرام شـراكات اسـتراتيجية مـع شـركات الشـحن العالميـة التـي تمتلـك أكثـر مـن 70% مـن الأسـطول العالمـي لسـفن الحاويات.

ولفتت الوثيقة إلى تقليـص الفحـص الفعلـي لشـحنات الترانزيـت التـي لا تدخـل مصـر لأدنـى مسـتوى ممكـن بتبنـي نظـم الفحـص علـى أسـاس المخاطـر، ومنظومـة سـريعة مـن الإجـراءات الجمركيـة.

ومن أجل تعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ذكرت الوثيقة أن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة هي: البــدء فــي تطويــر 5 موانــئ مصريــة وتحويلهــا إلــى مراكــز دوليــة لتجــارة الترانزيــت وهي: مينــاء الســخنة ومينــاء شــرق بــور ســعيد ومينــاء الادبيــة ومينــاء غــرب بورســعيد ومينــاء العريــش، بجانب تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية، والتوســع فــي تأهيــل الكــوادر البشــرية العاملــة فــي مجــال تجــارة اللوجســتيات والترانزيــت وفــق شــهادات معتمــدة دوليــا.

الأكثر قراءة

القسام: استهداف ناقلة جنود إسرائيلية والإجهاز على قوة خاصة

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

بايدن: أعمل مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى الخروج من غزة

الأهلى يعلن تعاقده مع الفلسطينى وسام أبوعلى

الزمالك لأ.. مصادر تكشف شروط بيراميدز لرحيل رمضان صبحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية