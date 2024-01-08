ولي العهد السعودي يؤكد لوزير خارجية أمريكا أهمية وقف العمليات العسكرية بغزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أهمية وقف العمليات العسكرية في غزة ورسم مسار نحو السلام.

أهم ملفات زيارة بلينكن الحالية

ويزور بلينكن عددًا من الدول العربية وكان بالأمس في قطر، واليوم بالسعودية كما زار الأردن والمقرر زيارته لمصر ويحمل خلال جولته الحالية ملفي الحرب في غزة، وكذلك ملف البحر الأحمر وهجمات الحوثيين.