الإثنين 08 يناير 2024
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حوادث

غرفة سرية و100 مليون جنيه.. عصابة المليونيرات في قبضة أمن الجيزة

أمن
أمن

غرفة سرية لا تتخيل أنها لا يسكنها سوى الزواحف والحشرات وربما بعض الخردة فانها تقع داخل جراج عقار تحت الإنشاء في منطقة نائية بمدينة حدائق أكتوبر.. لكن الحقيقة ان تلك الغرفة السرية كانت تخبئ خلف جدرانها ملايين العملات المصرية والأجنبية والتي تجاوزت الـ 100 مليون جنيه، لتشبه "مغارة علي بابا"

إدارة البحث الجنائي بالجيزة نجحت في الكشف عن نشاط عصابة المليونيرات المشبوهة بعد أن رصدت 3 متهمين ضمن التشكيل العصابي، حتى نجحت التحريات في التوصل لهوية 3 متهمين آخرين من أضلع العصابة الخطرة ليلقى القبض عليهم بعد نصب عدة أكمنة لهم في مختلف المناطق.

وكشفت المصادر عن خيط البداية الذي أسقط المتهمين وفضح نشاطهم وذلك عن طريق كمين أمني رآه شباب يستقلون سيارتين فتركوها وفروا هاربين ليختفوا وسط الشوارع الجانبية المظلمة.  

 

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هروب من الكمين

ضباط الكمين لاحظوا اقتراب أضواء سيارتين منهم ألا أنها توقفت بعيدً عن الكمين، ومازالت مصابيحها مضاءة فأخبر قائد الكمين معاونيه بشكه في الأمر، ليقترب الضابط من السيارتين في حالة استعداد قبل أن يتبين الضباط خلوها من الركاب. 

وأثناء مرور اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية على الخدمات في أرجاء محافظة الجيزة وردت إشارة بما حدث في كمين حدائق أكتوبر وهروب مستقلي سيارتين قبل وصولهم للكمين، اتجه شعراوي الى مسرح الواقعة ليؤكد "فيه حاجة غلط العربيتين دول وراهم مصيبة لازم نكشفها". 

المتهمون: “احنا تجار عملة”

على بعد مسافة قليلة كان ضباط قسم حدائق اكتوبر يجتمعون لوضع خطة بحث عن قائدي السيارتين بعد التحفظ عليهما وحجزهما بحجز القسم، بعد اخطار اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث بدأ تنفيذ خطة البحث رفيعة المستوى بتتبع خط سير السيارتين من كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط الكمين حتى التقطت إحداها مكان تحركهم وبعد ساعات قليلة نححت قوة أمنية يتراسها المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق اكتوبر في القاء القبض على 3 شباب ممن كانوا في السيارتين وهروبوا من الكمين. 

وردا على سؤال الضباط:هربت ليه يا بني انت وهو هربتوا من الكمين؟ أجاب زعيمهم بعد تردد دام لحظات قائلا: “احنا تجار عملة”.

اخطار عاجل أرسله الضابط الى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بصدق توقعه وتفجير المتهمين لمفاجأة باتجارهم في العملة ليجيب:"انا جاي استجوبهم بنفسي شكلهم عصابة كبيرة ومش سهلة" 

كنز في الغرفة السرية

بهدوء، جلس شعراوي يناقش ويستجوب ويحادث المتهمين طالبا منهم سرد تفاصيل نشاطهم المشبوه لتتوالى المفاجآت باعترافات المتهمين بامتلاكهم لاكثر من 75 مليون جنيه في مخبأهم السري، ليتحركوا وسط حراسة أمنية مشددة متوجهين لوكر العصابة الذي ارشدوا عنه في جراج داخل عقار تحت الانشاء بمنطقة حدائق اكتوبر حيث اخرج احد المتهمين مفتاحا لغرفة سرية بالجراج ووفور فتحها ظهرت "الخبيئة" عبارة عن صناديق وحقائب من الاموال ممتلئة بالعملات المصرية والاجنبية بمختلف انواعها. 

 

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ساعات طويلة قضاها ضباط المباحث في حصر المبالغ بعد اخطار اللواء هشام ابو النصر مدير امن الجيزة والنيابة العامة لينتهي الى حيازة المتهمين لمبلغ 75 مليون جنيه، و119394 دولارا و10130 جنيها إسترلينيا، و69930 ريالا سعوديا، و31085 يورو باجمالي مبالغ وصلت الى 100 مليون جنيه. 

واعترف أعضاء عصابة المليونيرات باتجارهم في العملة والنقد الاجنبي على نطاق واسع وانهم لم يتخيلوا سقوطهم بتلك الطريقة حيث اعتقدوا ان الامن لن يهتم بسيارتين فارغين بعدما هربوا منهما ويتتبعوهم حتى يلقوا القبض عليهم ويكشف سرهم. 

3 من المتهمين تجمعهم صلة قرابة وتم احالتهم الى نيابة الشئون المالية والتجارية بعد نقل الاموال في سيارات وسط حراسة ضخمة من مباحث الجيزة واثناء التحقيقات معهم اعترفوا بهوية 3 اخرين وهو ما اكدته التحريات فتم استصدار اذن من النيابة العامة والقي القبض عليهم. 

مغارة علي بابا الغرفة السرية 100 مليون جنيه جراج حدائق أكتوبر

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