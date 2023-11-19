الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"مغارة على بابا".. تفاصيل اعترافات لصين بسرقة فيلا مدينة نصر

حبس متهم
حبس متهم

دخلنا نسرق فيلا وجدنا أنفسنا في مكان أشبه بمغارة علي بابا، اعترافات مثيرة أدلى بها لصين أمام جهات التحقيق بعد أن كشفا عن تفاصيل جريمتهما، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهمين

وكشف المتهمين أمام جهات التحقيق، أنهما قد اعتزما بسرقة فيلا في دائرة مدينة نصر أول، وأضاف أنهما اتفقا على موعدًا لتنفيذ جريمتهم، بعد أن تأكدا من عدم تواجد أصحابها.

txt

ضبط مرتكبى واقعة سرقة حقيبة من مواطن بالتجمع

اقتحام فيلا مدينة نصر

وأضاف المتهمين أنهما قد اقتحما الفيلا عن طريق استخدام إسلوب تسلق المواسير، وعقب دخولهما للشقة قام بتفتيشها جيدًا وعثر بداخلها على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والألماظ وكمية من الساعات والنظارات ذات أسعار باهظة الثمن، فضلًا عن عثورهما على كمية من العملات الأجنبية.

النزول من الفيلا

وأضاف المتهمين أنهما عقب الاستيلاء على المسروقات قاما بإتلاف كالون الشقة والنزول منها، وكشفا عن أنهما كان بحوزتهما سلاح ناري فرد خرطوش وطلقتين، وأنهما عقب نزولهما من الشقة استقلا دراجة نارية كانت بحوزتهما.

تفاصيل ضبط المتهمين

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد نجحت في ضبط  مسجلين خطر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة بعض المشغولات الذهبية والألماظ، وعدد من الساعات والنظارات، موبالغ مالية عملات مختلفة من داخل فيلا كائنة بدائرة القسم، وعثر بمسكنهما على فرد خرطوش، طلقتان لذات العيار، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، المسروقات المستولى عليها.

اعترافات المتهمين اقتحام فيلا مدينة نصر ضبط مسجلين خطر قسم شرطة مدينة نصر أول سرقة فيلا مدينة نصر أول

الأكثر قراءة

عاجل.. تتمركز فيه قوات أمريكية.. انفجارات تدوى بمعمل كونيكو بـ ريف دير الزور

عاجل.. 80 شهيدًا على الأقل فى قصف إسرائيلى على جباليا

الأمن يدك بؤر الإجرام ليلا فى منطقة شبر الخيمة " بالأرقام"

رئيس جميعة مستثمرى أسوان يكشف عن 14 إجراء لزيادة العوائد الدولارية

"مغارة على بابا".. تفاصيل اعترافات لصين بسرقة فيلا مدينة نصر

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن":أوقفوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة