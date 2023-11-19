"مغارة على بابا".. تفاصيل اعترافات لصين بسرقة فيلا مدينة نصر

دخلنا نسرق فيلا وجدنا أنفسنا في مكان أشبه بمغارة علي بابا، اعترافات مثيرة أدلى بها لصين أمام جهات التحقيق بعد أن كشفا عن تفاصيل جريمتهما، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهمين

وكشف المتهمين أمام جهات التحقيق، أنهما قد اعتزما بسرقة فيلا في دائرة مدينة نصر أول، وأضاف أنهما اتفقا على موعدًا لتنفيذ جريمتهم، بعد أن تأكدا من عدم تواجد أصحابها.

اقتحام فيلا مدينة نصر

وأضاف المتهمين أنهما قد اقتحما الفيلا عن طريق استخدام إسلوب تسلق المواسير، وعقب دخولهما للشقة قام بتفتيشها جيدًا وعثر بداخلها على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والألماظ وكمية من الساعات والنظارات ذات أسعار باهظة الثمن، فضلًا عن عثورهما على كمية من العملات الأجنبية.

النزول من الفيلا

وأضاف المتهمين أنهما عقب الاستيلاء على المسروقات قاما بإتلاف كالون الشقة والنزول منها، وكشفا عن أنهما كان بحوزتهما سلاح ناري فرد خرطوش وطلقتين، وأنهما عقب نزولهما من الشقة استقلا دراجة نارية كانت بحوزتهما.

تفاصيل ضبط المتهمين

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد نجحت في ضبط مسجلين خطر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة بعض المشغولات الذهبية والألماظ، وعدد من الساعات والنظارات، موبالغ مالية عملات مختلفة من داخل فيلا كائنة بدائرة القسم، وعثر بمسكنهما على فرد خرطوش، طلقتان لذات العيار، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، المسروقات المستولى عليها.