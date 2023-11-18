الأمن العام يضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصوا في سرقة الكابلات الكهربائية والسكك الحديدية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا عده جرائم سرقات فى أسوان والفيوم والجيزة.

مديرية أمن أسوان

ضبط تشكيل عصابى ضم (7 أشخاص "من بينهم 5 عملاء سيئين النية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة أسلاك الكهرباء ببعض المصانع وقضبان السكك الحديدية.

و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 2 واقعة بدائرة مركزى شرطة "إدفو – كوم أمبو".. تم بإرشادهم ضبط كمية من أسلاك الكهرباء وزنت 450 كيلو جرام محملة على دراجة نارية "تروسيكل"،كما تم ضبط (عدد من القضبان والفلنكات الحديدية – عدد 6 أعمدة جهد متوسط وزنوا 2 طن ) مُحملين على سيارتين خاصين بأحدهم، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

مديرية أمن الفيوم

ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمغافلة أحد الأشخاص وسرقة سيارته الملاكى وبداخلها المفتاح الخاص بها وهاتفه المحمول أثناء حدوث مشادة كلامية نشبت بينهم على أولوية المرور بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما.

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عاملين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ) لقيامهما بسرقة عدد من "الكابلات الكهربائية" خاصة ببرج إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سئ النية" ( مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة القسم ) أمكن ضبطه و بمواجهته إعترف بشراء المسروقات المستولى عليها، وأرشد عنها بالمخزن الخاص به.

مديرية أمن مطروح

ضبط (تاجرين "خردة" – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة العالمين بمطروح ) لحيازتهما داخل مخزنين ملكهما مهمات تابعة لإحدى الشركات بدائرة القسم تمهيدًا لبيعها.

وبمواجهتهما قررا بتحصلهما على المضبوطات من (بائع خردة – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وقررا علمهما بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

بمواجهة المتهم المذكور اعترف بقيامه بسرقة المهمات المضبوطة بمخزنى المتهمان مستخدمًا دراجة "تروسيكل" خاصة به وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.