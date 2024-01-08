الإثنين 08 يناير 2024
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محافظات

محافظ الجيزة يوجه بتكثيف حملات التوعية البيطرية حفاظًا على الثروة الحيوانية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطرى، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة والجامعات، لتكثيف الحملات التوعوية والإرشادية والقوافل البيطرية لمختلف القرى لتقديم الدعم المجانى للمواطنين بنطاق تلك القرى للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأشار "راشد" إلى أن الحملات والقوافل تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصرى، إلى جانب حرص المحافظة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، على تقديم مختلف سبل الدعم للمربين ودعم الثروة الحيوانية بنطاق القرى والمراكز والمدن.
 

جهود القافلة البيطرية لقرية ميت القائد 

وكشف تقرير لمديرية الطب البيطرى عن نجاح الجهود فى توجيه قافلة بيطرية إلى قرية ميت القائد بمركز ومدينة العياط، والتي تم خلالها (تحصين ورش 1000 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، علاج 200 رأس حيوان من الأمراض الباطنية والرعاية التناسلية والعقم، علاج 400 طائر ضد الأمراض البكتيرية، أخذ عدد 48 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وإجراء فحص تناسلى لعدد 38 رأس ماشية).  

كما تم عقد عدد من الندوات الإرشادية للتوعية بأعراض الأمراض الطفيلية وتعريف المربين بتأثير القراد على إنتاجية الحيوانات.

وفي قرية الحلف الشرقى بمركز ومدينة أطفيح، تم توجيه قافلة إرشادية لتوعية الفلاحيين بـ(الطرق الصحيحة لرعاية وتربية الحيوان، الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، التحسين الوراثى للسلالات المحلية، الأضرار الاقتصادية للأمراض الوبائية).

وزار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكان في استقباله الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة.
 

وأكد اللواء أحمد راشد، خلال زيارته، أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور، الذى صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية، يعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

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