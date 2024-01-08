"خطة بديلة" تحسم صفقة انضمام عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلى.. اليوم

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة أخيرة، اليوم الاثنين، مع إدارة "مودرن فيوتشر" برئاسة وليد دعبس، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انضمام عمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن للفريق الأول إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف مصدر داخل الأهلي لـ"الدستور"، أن إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب وضعت خطة بديلة بالتنسيق مع مسئولي مودرن فيوتشر من أجل إتمام الصفقة وغلق الباب أمام محاولات الزمالك وبيراميدز للتعاقد مع اللاعب، لاسيما وأن الساعات الأخيرة قد شهدت تعثرا في إتمام الصفقة والتوقيع الرسمي، بسبب رفض صلاح محسن الانتقال إلى صفوف فيوتشر على سبيل الإعارة.

وأضاف المصدر أن الأهلي عرض على فيوتشر خيارات بديلة تحسبا لاستمرار رفض صلاح محسن، ومنها ضم عبدالرحمن رشدان وأحمد كباكا ومحمد عبدالله ثلاثى شباب المارد الأحمر.

وأشار المصدر إلى أن هيثم عرابي، المدير التنفيذي لمودن فيوتشر، وافق على ضم ثلاثي شباب الأهلي بعد متابعة اللاعبين مع منتخب الشباب وكذلك المراكز التي يحتاج إليها الفريق.

ومن المقرر أن يتم حسم كل الأمور اليوم خاصة أن عمر كمال عبدالواحد، سيغادر برفقة المنتخب الوطني إلى كوت ديفوار غداً على متن طائرة خاصة للمشاركة فى بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكانت إدارة الأهلي، في وقت سابق، قد توصلت لاتفاق على ضم عمر كمال عبدالواحد مقابل إعارة صلاح محسن وثنائي الشباب كباكا وعبدالله، لكن صلاح محسن لم يوافق، وبالتالي توقفت الأمور حتى يستطيع فيوتشر إقناع اللاعب الذي طلب مهلة للرد، تنتهي اليوم الإثنين.

كولر يطمئن على صفقات الميركاتو الشتوي

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني قد تواصل مع إدارة الكرة بالأهلي للاطمئنان على الصفقات الجديدة التي حددها في طلباته الفنية إلى لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح قبل سفره إلى مسقط رأسه لقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة 12 يوماً عقب التتويج بالسوبر المحلي على حساب مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم بالإمارات.

ويعود الفريق الأول بالنادي الأهلي للتدريبات الجماعية يوم الخميس بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب العودة من الإمارات بعد التتويج بلقب السوبر المصري.