قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

رفضت إدارة الكرة بنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، دخول أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول، ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر للقلعة الحمراء، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، عن أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، استقرت على الاكتفاء بانتقال صلاح محسن وثنائي فريق الشباب أحمد خالد كباكا ومحمد عبدالله في الصفقة؛ لضم عمر كمال عبدالواحد في يناير الجاري.

وأضاف المصدر، أن اللجنة وضعت الثلاثي صلاح محسن وثنائي الشباب الخيار النهائي لضم لاعب مودرن فيوتشر، خاصة أن كولر في اجتماعه مع الخطيب قبل سفره إلى سويسرا لقضاء الإجازة السلبية لمدة 10 أيام، عقب حصد السوبر المصري، طلب إعارة أحمد عبدالقادر فقط وبيع صلاح محسن بشكل نهائي.

وأشار إلى أن قناعة المدير الفني بإمكانات أحمد عبدالقادر، والمطالبة بإعارته لمدة 6 أشهر؛ بمثابة "قرصة ودن" فنية لعدم الاعتراض مجددًا على قراراته الفنية.

وأوضح أن إدارة الأهلي أتمت الاتفاق على انتقال عمر كمال عبدالواحد قبل سفره إلى كوت ديفوار، ويتبقى فقط إنهاء فيوتشر مفاوضاته مع ثنائي فريق الشباب وإقناعهما بالتوقيع، على أن يتم الإعلان الرسمى عن الصفقة بشكل نهائي قبل السفر بصحبة الفراعنة خلال الأيام المقبلة.

طبيب الأهلى يكشف التنسيق مع المنتخب بعد إصابة «كوكا»

الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد أنه على تواصل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، ‏بخصوص الإصابة التي تعرض لها أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق خلال مشاركته في معسكر المنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم ‏الإفريقية.‏

وأوضح أن الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب أطلعه على حالة كوكا بعد الإصابة التي تعرض لها عقب مران أمس فى أربطة القدم، وذلك في إطار ‏التنسيق الكامل بين الجانبين.‏

وأشار إلى أن اللاعب سوف يخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الأيام القادمة، تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات. ‏