مصرع شخصين وإصابة 6 فى انقلاب سيارة بمركز بلبيس

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 6 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية على الطريق الأوسطى بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية على الطريق الأوسطى بمركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع عاملين وإصابة 6 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لبيان سبب وقوعه، وجار رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.