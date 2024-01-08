الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 6 فى انقلاب سيارة بمركز بلبيس

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 6 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية على الطريق الأوسطى بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

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5 مصابين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية على الطريق الأوسطى بمركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع عاملين وإصابة 6 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لبيان سبب وقوعه، وجار رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الطريق الاوسطي مركز بلبيس محافظة الشرقية الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية

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5 مصابين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بالبحيرة

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