الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: إسرائيل تعكف على خطة تقشف واسعة خلال موازنة 2024

إسرائيل
إسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلًا عن إعلام عبري أن وزارة المالية الإسرائيلية تعكف على خطة تقشف واسعة خلال موازنة 2024 في ظل تواصل حربها على قطاع غزة المحاصر منذ 3 أشهر.

نتنياهو ينوي إخضاع وزراء حكوماته لفحص جهاز كشف الكدب

ينوى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لإخضاع وزراء حكومته لفحص بجهاز كشف الكذب.

وتأتي تعليقات نتنياهو في أعقاب تغطية صحفية واسعة النطاق، لكيفية انتهاء اجتماع تمت الدعوة إليه؛ للتعامل مع مسألة غزة ما بعد الحرب الخميس الماضي، بالقسوة والاتهامات المتبادلة ما أدى إلى شجار عالٍ وغاضب بين أعضاء الحكومة والقيادة العليا لجيش الاحتلال.

وقال نتنياهو: "لدينا وباء من التسريبات، وأنا غير مستعد للاستمرار هكذا"، حسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

القاهرة الإخبارية المالية الإسرائيلية خطة تقشف واسعة خلال موازنة 2024 قطاع غزة الحرب

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