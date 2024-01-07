الثلاثاء.. مناقشة "نهاية إسرائيل الإرهابية" فى نقابة الصحفيين

أعلنت اللجنة الثقافية والفنية بـ نقابة الصحفيين، تنظيم ندوة لمناقشة كتاب "نهاية إسرائيل الإرهابية" للزميل عمرو الكاشف، بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وذلك في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل بقاعة طه حسين ويناقش الرواية فتحي الحصري، ويدير الندوة بسنت ماجد الصحفية بجريدة الأخبار.

أضافت النقابة أن الرواية ستتناول سيناريو الكاتب لنهاية الاحتلال الإسرائيلي ضمن الفعاليات التي تقوم بها النقابة لدعم القضية الفلسطينية، بحضور سفراء ودبلوماسيين وفنانين وشخصيات من السفارة الفلسطينية.

وقال المؤلف عمرو الكاشف إن "نهاية إسرائيل الإرهابية " أول كتاب يتناول بجرأة وضع سيناريو فعلى لنهاية الاحتلال سيعيشها قارئ الكتاب داخل فلك الرواية المؤلفة من ١٧٠ صفحة، فضلاً عن عنوان الكتاب الجرئ الذى طرح بالسوق فعليا.

ومن المقرر أن يشارك الكتاب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 55، كرد مبدئى من مؤلف الكتاب عمرو الكاشف على عدوان الاحتلال الاسرائيلى الغاشم على الشعب الفلسطينى الشقيق الذى لم يرحم حتى الأطفال الصغار والنساء مما أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الأبرياء من الشعب الفلسطينى الشقيق.

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