الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طبيب المنتخب: إصابة عمر كمال تقلص عضلى.. وجاهز لمباراة موزمبيق

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

كشف محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن إصابة عمر كمال عبدالواحد لاعب المنتخب عبارة عن تقلص عضلي، عقب استبداله في مباراة تنزانيا الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

أضاف أبوالعلا أن عمر كمال سيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية وسيكون جاهزًا لمباراة موزمبيق.

اقرأ أيضًا.. أمم إفريقيا: أول تعليق من فيتوريا بعد فوز المنتخب على تنزانيا وديًا

فيتوريا يكشف السبب وراء استبعاد محمد هاني من ودية تنزانيا

وعلى صعيد آخر، كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، السبب وراء استبعاد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن ودية تنزانيا.

وحقق منتخب مصر الفوز على تنزانيا بهدفين دون رد، في الودية الأخيرة للفراعنة قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وأكد فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن السبب وراء استبعاد محمد هاني كان انضباطيًا في المقام الأول بعد طرده في مباراة الجزائر الودية التي أقيمت في أكتوبر الماضي.

وأشار فيتوريا إلى أن منتخب تنزانيا يشبه موزمبيق الذي سيواجه الفراعنة في افتتاح أمم إفريقيا من حيث التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة.

محمد أبو العلا طبيب المنتخب منتخب مصر عمر كمال عبد الواحد كأس الأمم الأفريقية موزمبيق

مواد متعلقة

فيتوريا يكشف السبب وراء استبعاد محمد هانى من ودية تنزانيا

منتخب مصر يتقدم على تنزانيا بهدف تريزيجيه فى الشوط الأول

الأكثر قراءة

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف

«الدستور» تفند أكاذيب «الإخوان» حول «قانون الأراضى الصحراوية»

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

فيتوريا يكشف السبب وراء استبعاد محمد هانى من ودية تنزانيا

إحالة طبيبة فى مستشفى رأس البر بدمياط للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين