طبيب المنتخب: إصابة عمر كمال تقلص عضلى.. وجاهز لمباراة موزمبيق

كشف محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن إصابة عمر كمال عبدالواحد لاعب المنتخب عبارة عن تقلص عضلي، عقب استبداله في مباراة تنزانيا الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

أضاف أبوالعلا أن عمر كمال سيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية وسيكون جاهزًا لمباراة موزمبيق.

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فيتوريا يكشف السبب وراء استبعاد محمد هاني من ودية تنزانيا

وعلى صعيد آخر، كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، السبب وراء استبعاد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن ودية تنزانيا.

وحقق منتخب مصر الفوز على تنزانيا بهدفين دون رد، في الودية الأخيرة للفراعنة قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وأكد فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن السبب وراء استبعاد محمد هاني كان انضباطيًا في المقام الأول بعد طرده في مباراة الجزائر الودية التي أقيمت في أكتوبر الماضي.

وأشار فيتوريا إلى أن منتخب تنزانيا يشبه موزمبيق الذي سيواجه الفراعنة في افتتاح أمم إفريقيا من حيث التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة.