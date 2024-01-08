اضبط تردد إذاعة القرآن الكريم راديو fm للاستماع لآيات الذكر الحكيم

يبحث الكثيرون عبر محركات البحث عن تردد إذاعة القرآن الكريم راديو fm، للاستماع إلى القرآن الكريم، والبرامج الدينية والأحاديث، التي تذاع حصريًا عبر إذاعة القرآن الكريم، ومن أبرز مذيعي المحطة الإذاعية "عبدالخالق محمد عبدالوهاب - عبدالرحمن العطار - محمد عويضة - سعد المكاني".

إذاعة القرآن الكريم

وتقوم إذاعة القرأن الكريم ببث مجموعة مختلفة من البرامج التي تهم المسلمين وتجعلهم حريصون على سماعها باستمرار، ففضلًا عن سماع أصوات القرآن بالقراء المفضلين لهم، هناك باقة من البرامج الهامة التي تخص المسلمين وتجعل إذاعة القرآن الكريم المفضلة لديهم خاصة في الشهر الكريم، حيث تنوعت اغلب البرامج ما بين الفقه والشريعة والموضوعات التي تهم المسلمين والتي تحرص على زيادة إيمانهم.

جدير بالذكر أن إذاعة القرآن الكريم تحظى بنسب مشاهدة عالية من قِبل المواطنين والذين يحرصون على متابعتها دومًا للاستمتاع بصوت القرآن الكريم بمختلف التلاوات، ولم يقتصر دور إذاعة القرآن الكريم على محافظات مصر فقط، بل امتدت لتشمل العالم العربي والدول الإفريقية.

تردد إذاعة القرآن الكريم

التردد: 11766

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد إذاعة القرآن الكريم راديو fm

تردد محافظة القاهرة: 98.2

تردد المحلة الكبري: 99.6

تردد الأسكندرية: 90.1

تردد إذاعة القرآن الكريم بالمحافظات

FM 89.7 في محافظة سوهاج.

FM 103.1 في محافظة الأقصر.

FM 89.1 في محافظة السلوم.

FM 88.4 في واحة الخارجة.

FM 87.8 في نجع حمادي.

M 95.3 في محافظة أسيوط.

أهم برامج إذاعة القرآن الكريم

برنامج تفسير الأحاديث النبوية الشريف

- برنامج الفتاوى الشرعية.

- تلاوات قرآنية طوال اليوم.

- برنامج براعم الإيمان وفي رحاب الفقه وسيرة ميسرة.

- برنامج موسوعة الفقه الإسلامي.

- تفسير القرأن الكريم للشيخ الشعراوي.