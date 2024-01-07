نص تحقيقات النيابة مع غادة والي في رسومات مترو الأنفاق

كشفت الفنانة غادة والي في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم 18 لسنة 2022 أنها تعمل ممثل قانوني لشركة "واليز استديو" التي كشفت أن شركة "ار إيه بي تي" الفرنسية أعلنت إجراء مناقصة، وتلقينا دعوة لحضورها بشأن بحثهم عن شركة مبدعة للقيام بأعمال محطات المترو.

أضافت غادة أن شركة "واليز استديو" قدمت عرضًا تم قبوله، فتعاقدت مع الشركة بعقدين الثاني بشأن أعمال 5 محطات مترو تشمل وضع استراتيجية تسويق كاملة، ثم أعقب ذلك تنفيذ تلك الأعمال في 4 محطات "هليوبوليس - كلية البنات - باب الشعرية - العباسية" ولم تنفذ الأعمال في محطة ألف مسكن بسبب إنهاء الشركة الفرنسية العقد في 22 مارس 2022.

وكشفت غادة أمام النيابة أن الموضوع كله كذب وافتراء وأثر بالسلب على نفسيتي وأعمال مكتب واليز استديو" بعد أن وجئت في يونيو 2022 بحملة تشويه في الإعلام ومواقع التواصل بسبب أعمال كلية البنات، حيث أشارت إلى أن الرسومات على جدان محطة كلية البنات تصميم صناعي قامت به شركتها.

وأوضحت أن التصميم الصناعي يعني أنه تمت ببرامج إلكترونية "فوتشوب" وإليستريتور "ده بيختلف عن الأعمال الفنية" لأن التصميم الصناعي مقيد بالاتفاق مع العميل من حيث الشروط والمواصفات "أقصد إنه مش عمل فني بيتعمل من إبداع فنان يتمتع بموهبة الفن" وإنما منفذ لتصميم صناعي يتبع شروط ومواصفات العميل.

أكدت غادة والي على بعدها بشكل كامل في التحقيقات اتهامها بارتكاب الغش والإخلال بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها العقد بين "القومية للأنفاق" وشركة "ار تي بي" المؤرخ في 21 مايو 2020 باعتبارها أحد المقاولين من الباطن بموجب عقد بين شركتها والطرف الثاني مع القومية للأنفاق، ونفت تعديها على الحقوق المالية والأدبية للمجني عليه جورجي موراسوف، وتقليدها 4 من رسوماته وطرحها للتداول في محطة مترو كلية البنات.