أسطورة الجزائر السابق: مصر مرشح قوى للفوز بأمم إفريقيا

رشح مجيد بوقرة أسطورة الجزائر السابق، منتخب مصر للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2023 التي تقام الشهر الجاري في كوت ديفوار.

وقال بوقرة في تصريحات نشرتها صحيفة "الشروق" الجزائرية اليوم، إن مصر بجانب كوت ديفوار والمغرب أبرز المرشحين لنيل اللقب هذا العام.

وأضاف عن حظوظ الجزائر في البطولة: "الأمور لن تكون سهلة في المجموعة أمام بوركينافاسو وموريتانيا وأنجولا، لكن سيبذل اللاعبون والمدرب قصارى جهدهم للفوز بهذه البطولة، ليس لديّ أدنى شك في أن هذا المنتخب سيقدم كل ما في وسعه لإسعاد الشعب الجزائري".

ميعاد مباراة منتخب مصر بتوقيت القاهرة

حدد الاتحاد الدولى لكرة القدم ميعاد مباراة منتخب مصر بتوقيت القاهرة، إذ يخوض الفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية ضد منتخب تنزانيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 على ملعب استاد القاهرة الدولي، ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

يستهدف منتخب الفراعنة العودة لمنصة التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية عقب غياب دام أكثر من 13 عامًا يرغب في إضافة النجمة الثامنة في دولاب البطولات عبر تاريخ البطولة، حيث جاء منتخب مصر وفقًا للقرعة في المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات (مصر، غانا، موزمبيق، الرأس الأخضر).

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية

يمكن متابعة المباراة الودية التي تجمع بين منتخب مصر ومنتخب تنزانيا على ملعب استاد القاهرة الدولي، ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 من خلال شاشة قناة أون تايم سبورت الرياضية ON Time Sport ويمكن ضبط بث إشارة بثها من خلال الإحداثيات التالية:

قناة أون تايم سبورت الرياضية ON Time Sport 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

قناة أون تايم سبورت الرياضية ON Time Sport 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11256.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

قائمة المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية 2024