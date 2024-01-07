بينها افتتاح معرض "حصاد الأسير" لدعم غزة.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

افتتاح معرض "حصاد الأسير" لدعم غزة، أحد فعاليات أجندة الدستور الثقافية ، لهذا اليوم الأحد 7 يناير 2024، والتي تتوزع بين الأمسيات الثقافية والفنية والموسيقية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية

ينطلق اليوم معرض فن تشكيلى مصرى للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس لدعم غزة والقضية الفلسطينية، يحمل المعرض اسم "حصاد الأسير"، وموضوعه عن حصد أعضاء الأسرى من غزة فى أكثر من حادثة تم التعتيم عليها لفظاعة الجريمة، حيث تم إيجاد مجموعات من أجساد الشباب الفلسطيني خالية من الأعضاء البشرية بالكامل، من نساء ورجال تم أسرهم من قبل جيش الاحتلال الصهيونى، ومعروف للعالم وجود بنك للجلود فى إسرائيل خاص لزرع الجلود وكله مأخوذ من جلود الفلسطينيين المعتدى عليهم فى بلادهم.

وضمن أجندة الدستور الثقافية ، تبدأ في الساعة الثانية عشر ظهرًا، فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر متحف الطفل بمصر الجديدة، وبحضور العشرات من الأطفال وذويهم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمروالبسيوني.

ومن المقرر أن تطلق جمعية مصر الجديدة من خلال الاحتفالية برسائل مغلفة بالمحبة والتضامن، لأطفال غزة الذين يتعرضون للتنكيل والاعتداء الإسرائيلي، لإشعارهم بأن هناك أناسا حول العالم يدعمونهم بكل ما يمتلكونه من قوة.

وتشهد الاحتفالية العديد من الفعاليات التى تتنوع ما بين الترفيه والتعليم، وعدد من ورش الفنون التشكيلة وعرض عرائس لفرقة كذا لون وأيضا محاضرة عن التحلي بالإيجابية لأستقبال العام الجديد.



يذكر أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يأتى في إطار استراتيجية جمعية مصر الجديدة التى تهدف إلى إبراز الدور المجتمعى للمنصات الثقافية والابداعية التابعة للجمعية من خلال الاحتفال ببعض الأعياد الوطنية والدينية.

وفي أجندة الدستور الثقافية ، يفتتح في السادسة مساء، بمركز إبداع قصر الأمير طاز، معرض فردي خاص للفنانة التشكيلية يوري نكامورا، تحت عنوان "ما المانع"، ويستمر المعرض حتي 14 يناير الجاري.

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ وضمن أجندة الدستور الثقافية ، تعقد بصالون متحف نجيب محفوظ، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية لتوقيع ومناقشة كتاب “زيارة أخيرة إلي حضرة نجيب محفوظ”، للكاتب الكبير محمد جبريل، ويناقش الكتاب الشاعر عيد عبد الحليم.

وفي السابعة مساء، تعقد أمسية جديدة من أمسيات صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وذلك في رحاب بيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر.

وفي السابعة مساء، وفي سياق أجندة الدستور الثقافية ، يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حفل جديد من سلسلة المشروع الفنى الأساتذة الذى تنفذه الأوبرا بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حيث تقام الأمسية الثالثة الليلة وخلالها يتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال كبار الملحنين المصريين والعرب بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصرى مع الحفاظ على طابعها الفريد.

وفي أجندة الدستور الثقافية ، يستقبل مسرح الجمهورية بعابدين في الثامنة مساء، حفل تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجى، لإحياء كلا من الشاعريم عبد الوهاب محمد، وأحمد صدقي.

يتضمن البرنامج باقة من أهم أعمال الراحلان منها: سماح، حلاوة زمان، يا حلو ناديلى، ع الدوار، أوقاتى بتحلو، دندنة، قلبى سعيد، مستنياك، إن شاء الله ما اعدمك، مشغول عليك، يا مسافر وناسى هواك، فكرونى..

الحفل أداء الفنانين: إبراهيم رمضان، أحمد عصام، ادة آدم، إيناس عز الدين، سامح منير، وريم كمال.

وضمن أجندة الدستور الثقافية ، تنظم هيئة قصور الثقافة، في الثامنة مساء علي مسرح السامر بالعجوزة، احتفالية هيئة القصور بعيد الميلاد المجيد، بمشاركة فرقتي كورال أغابي، وأوبرا عربي.