التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مواجهة تنزانيا وديًا

استقر البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على التشكيل الذى سيخوض به ودية تنزانيا فى السادسة من مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة.

وشهدت الساعات الماضية مناقشات من جانب فيتوريا مع أفراد جهازه المعاون والتى أظهرت بعض الاختلافات فى وجهات النظر حول التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطنى التى سيعتمد عليها الفراعنة فى ودية تنزانيا المقرر لها غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولى، وهى نفس التشكيلة التى سيعتمد عليها المدرب البرتغالى فى بطولة أمم إفريقيا التى تنطلق فعالياتها بعد أيام قليلة فى كوت ديفوار.

واستمع فيتوريا لوجهة نظر أعضاء جهازه المعاون ومنهم أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد، الذى أبدى تمسكه بمشاركة الثنائى إمام عاشور وعمر كمال عبدالواحد ضمن التشكيلة الأساسية، كمحاولة لاستغلال حالة التوهج الكروى التى يعيشها إمام عاشور خلال تلك الفترة مع الأهلى، ونفس الأمر يتمتع عمر كمال عبدالواحد بالقوة والبنيان الجسدى الذى يساعده فى التفوق على لاعبى منتخبات إفريقيا.

ورغم كمية المناقشات التى دارت، ظهرت نية فيتوريا فى الاعتماد على التشكيل التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازى، محمد هانى

خط الوسط: محمد الننى، مروان عطية، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد.

واختتم المنتخب الوطنى تدريباته صباح اليوم على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يكتفى الجهاز الفنى بخوض تدريبات خفيفة وعملية استشفاء للاعبين مساء اليوم داخل صالة الجيم قبل إلقاء المحاضرة الفنية، على أمل أن يظهر لاعبو الفراعنة بمستوى طيب للغاية فى ودية تنزانيا المقرر لها غدًا لضمان الدعم الجماهيري للمنتخب الوطنى فى بطولة إفريقيا.