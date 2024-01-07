الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الكنيسة الإنجيلية بالجيزة تتزين بالورود استعدادا لاستقبال المحتفلين بعيد الميلاد

الكنيسة الإنجيلية
الكنيسة الإنجيلية

تزينت الكنيسة الإنجيلية في شارع المحطة بمحافظة الجيزة بالورود والزينة وأشجار الكريسماس، وذلك استعدادا لاستقبال المحتفلين وإقامة صلاة القداس، كما تصدر بابا نويل مقدمة الكنيسة وبجوارة شجرة الكريسماس وبعض الأغاني الاحتفالية.

وكانت قد حرصت مبادرة حياة كريمة الرئاسية على إرسال وفد تابع لها لزيارة الكنيسة الإنجيلية في شارع المحطة بمحافظة الجيزة، وذلك للمشاركة في صلاة القداس ومشاركة الأقباط احتفالات عيد الميلاد.

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انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بكفر الشيخ لمتابعة تأمين صلاة عيد الميلاد

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أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح تدق لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد

احتفالات عيد الميلاد

في إطار روح التآخي والتضامن الوطني، تستعد مبادرة حياة كريمة للمشاركة الفعّالة في احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد، وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المبادرة لتعزيز التواصل الاجتماعي والتفاهم بين مختلف أطياف المجتمع المصري.

حياة كريمة

تعتبر مشاركة المتطوعين من مبادرة حياة كريمة في فعاليات الاحتفال بعيد القيامة خطوة نحو تعزيز روح المحبة والتآخي في المجتمع المصري، ومن الفرض أن يشارك المتطوعين فرحة الأطفال بتوزيع الهدايا والبالونات عليهم ضمن دور مؤسسة حياة كريمة المجتمعي.

تأتي هذه المبادرة كجزء من الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها مبادرة حياة كريمة لتحقيق التواصل الإيجابي بين مختلف فئات المجتمع المصري، وتعكس هذه المبادرة روح المسؤولية الاجتماعية للمبادرة ورغبتها في المساهمة في بناء جسور التفاهم والحب بين المواطنين.

احتفالات عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح

تزينت كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لإقامة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بها، والتي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم؛ وذلك في السابعة مساء بمشاركة لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة؛ والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية.

ومن المتوقع حضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى نواب البرلمان.

وتشارك قوات الشرطة والجيش فى تأمين الطرق المؤدية إلى الكاتدرائية الجديدة، وذلك لتأمين الحضور فى صلوات القداس.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" الأكبر في الشرق الأوسط، وتتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترًا.

الكنيسة الإنجيلية
الكنيسة الإنجيلية
الكنيسة الإنجيلية
الكنيسة الإنجيلية
الكنيسة الإنجيلية
الكنيسة الإنجيلية
الكنيسة الإنجيلية
الكنيسة الإنجيلية
الكنيسة الإنجيلية
الكنيسة الإنجيلية
احتفالات عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح حياة كريمه احتفالات عيد الميلاد الكنيسة الإنجلية الكريسماس شجرة الكريسماس

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