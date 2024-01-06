تقرير: هندرسون يريد ترك السعودية والعودة للبريميرليج

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن جوردان هندرسون لاعب نادي الاتفاق السعودي يريد العودة للدوري الإنجليزي بعد أقل من عام في السعودية.

ورحل هندرسون عن صفوف ليفربول بشكل رسمي، أمس، بعد 12 عامًا قضاها ضمن صفوف الفريق.

وقالت الصحيفة، أن جوردان هندرسون يرغب في مُغادرة السعودية والعودة إلى الدوري الإنجليزي.

ولم تكشف الصحيفة عن سبب طلب هندرسون مغادرة الاتفاق أو الدوري السعودي، أو وجود عروض إنجليزية في الوقت الحالي.

صاحب الـ33 عامًا شارك هذا الموسم مع ناديه السعودي في 19 لقاء وصنع 5 أهداف ولم يسجل أي أهداف.

ويمتلك الدولي الإنجليزي عقدًا مع نادي الاتفاق لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث يتقاضى راتب سنويًا ما يقارب من الست مليون دولار.

وانضم هندرسون إلى ليفربول من سندرلاند في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني في يونيو 2011.

وخاض هندرسون 43 مباراة مع "الريدز" الموسم الماضي المخيب للآمال، فقد احتلوا المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز وخرجوا من دوري أبطال أوروبا.

بشكل عام، لعب هندرسون 491 مباراة مع ليفربول، وسجل 33 هدفا وسجل 58 تمريرة حاسمة.