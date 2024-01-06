طلب التحريات في سقوط سور عقار بوسط البلد وتهشم 9 سيارات

كلفت جهات التحقيق بالقاهرة، بسرعة اجراء التحريات في سقط سور عقار بمنطقة وسط البلد وتهشم 9 سيارات دون وقوع أي إصابات.

طلب التحريات في سقوط سور عقار في وسط البلد وتهشم 9 سيارات

تعود تفاصيل الواقعة، كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد حدوث انهيار جزئي بعقار في شارع شامبليون بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وتبين من خلال الفحص للجهات المختصة حدوث انهيار جزئي داخل عقار عبارة عن انهيارعلى 9 سيارات وقعت بها تليفات عديدة دون وقوع أي إصابات ويتم الاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.