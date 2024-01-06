وزير الخارجية الإيطالى: خطة ماتى مشروع عظيم لدعم نمو القارة الإفريقية

وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (خطة ماتّي)، التي ستعرضها الحكومة خلال مؤتمر إيطاليا-إفريقيا في وقت لاحق من الشهر الجاري بأنها "مشروع عظيم لدعم نمو القارة الإفريقية".

وأضاف تاياني، في تصريح لإحدى قنوات التلفزة نقلته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء: "إنها ليست نظام مساعدات، بل خطة يجب إدراجها في خطة مارشال أوروبية (أوسع) لتشجيع نمو إفريقيا".

وفيما يتعلق بملف الهجرة، أشار وزير الخارجية إلى أن الحكومة عملت بشكل جيد مع تونس وليبيا لمنع مغادرات الهجرة غير النظامية وتعمل لإبرام اتفاقيات أخرى مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للحد من الهجرة نحو شمال القارة.