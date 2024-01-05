الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير إسرائيلي: استهداف مركزً لقيادة "حزب الله" بغارة جوية في لبنان

غزة
غزة

أعلن الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه نفذ غارة جوية على مركز قيادة لحزب الله في قرية بليدا جنوب لبنان، ردا على هجمات استهدفت الحدود وفق تقرير لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأكد التقرير أن دبابات الاحتلال ومدفعيته قصفت عددًا من المناطق على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، على ما يبدو لإحباط هجمات حزب الله المخطط لها.

جهود دبلوماسية لإنهاء التوترات 

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وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت سابق الجمعة، من أن الوقت ينفد أمام الجهود الدبلوماسية لإنهاء التوترات بين بلاده وحزب الله، وأن إسرائيل لن يكون أمامها خيار سوى شن هجوم عسكري.

إسرائيل لبنان حزب ا حزب لله هجمات

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