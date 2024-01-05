الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء تمهيد عدد من شوارع مركز ساحل سليم بأسيوط استعدادًا لرصفها

جانب من رصف طرق بمحافظ
جانب من رصف طرق بمحافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جاري رصف الطرق والشوارع المدرجة في موازنة العام المالي الحالي للخطة الاستثمارية 2023-2024 بالقرى والمراكز والأحياء وفقًا للأولويات والاحتياجات والاعتمادات المتوفرة وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة الطرق لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ تكلفتها الإجمالية 360 مليون جنيه لجميع مراكز والأحياء بالمحافظة.


إضفاء المهظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين

وأكد اللواء عصام سعد على الاستمرار في تنفيذ خطط الرصف والتطوير من أجل إضفاء المهظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وشدد اللواء عصام سعد على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه أوضح أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم أنه في إطار توجيهات محافظ أسيوط بمتابعة كافة مشروعات الخطة الاستثمارية تم متابعة أعمال تمهيد شارع الجمهورية بالمركز وأعمال الرش وبدء صنفرة التربة الزلطية لفرد البيتومين استعدادًا لفرد الطبقة الاسفلتية ورصف الشارع ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م.

وأشار رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إلى المتابعة المستمرة للأعمال لتنفيذها وفقًا للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة وخاصة مع توفر الاعتمادات المالية لها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين حالة الشوارع بنطاق المركز.

جانب من رصف طرق بمحافظ أسيوط
جانب من رصف طرق بمحافظ أسيوط
جانب من رصف طرق بمحافظ أسيوط
جانب من رصف طرق بمحافظ أسيوط
جانب من رصف طرق بمحافظ أسيوط
جانب من رصف طرق بمحافظ أسيوط
جانب من رصف طرق بمحافظ أسيوط
جانب من رصف طرق بمحافظ أسيوط
جانب من رصف طرق بمحافظ أسيوط
جانب من رصف طرق بمحافظ أسيوط
جانب من رصف طرق بمحافظ أسيوط
جانب من رصف طرق بمحافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رصف الطرق والشوارع موازنة العام المالي الحالي للخطة الاستثمارية لتطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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