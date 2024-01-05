الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يزور إيبارشية الأقباط الأرثوذوكس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

زار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة للأقباط الأرثوذوكس بمدينة أسيوط الجديدة، لتقديم التهنئة للأنبا بيسنتى أسقف الايبارشية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان في استقبال المحافظن الأنبا بيستني أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة وعدد من الآباء والقساوسة ورجال الدين المسيحي وعدد كبير من الأطفال وفريق الكشافة التابع للكنيسة رافعين الورود والأعلام وقدموا بعض الفقرات الفنية وعروض الكشافة.

وقدَّم محافظ أسيوط، خلال لقائه عدد كبير من شعب الكنيسة التهنئة للأنبا بيسنتي والاباء الكهنة والقساوسة وجميع الحضور بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد وحرص على التقاط الصور مع الأطفال وتوزيع الشيكولاته والحلوى عليهم وترديد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية وسط فرحة عارمة من الأطفال بزيارة المحافظ للكنيسة ومشاركتهم الفرحة والتهنئة بالعيد، لافتًا إلى أن الاحتفال بالعيد بمشاركة كافة الاطياف دليل على قوة علاقات المحبة والألفة بين المصريين والتي لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين يتوارثها الأجيال.

وأشار محافظ أسيوط، إلى الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي غير وجه الريف المصري في ظل الجمهورية الجديدة، داعيًا المولى عزل وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها وشرطتها وأن ينعم عليها بمزيد من الخير والتنمية والرخاء، موجهًا رسالة إلى الحضور لتعميق قيم الولاء والانتماء عند الشباب والأطفال وغرس المفاهيم والقيم لديهم.

بينما وجه الدكتور الشيخ عاصم قبيصي، رسالة إلى الحضور، مؤكدًا فيها قوة العلاقات التي تجمع أبناء الشعب المصري في جو يسوده التسامح والمحبة الحقيقية التي أرست دعائمها الرسالات السماوية مقدمًا تهنئة مديرية الأوقاف لقيادات الكنيسة وشعبها بمناسبة احتفالات عيد الميلاد.

وقدم نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، الشكر لمحافظ أسيوط والوفد المرافق له، على زيارتهم للمطرانية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الحرص على المشاركة وتبادل التهنئة يجسد صورة تاريخية للواقع الذى نعيشه وتعبر عن المشاركة والمحبة التي تجمعنا مسلمين وأقباط، لافتًا إلى أهمية أن ينتمى الإنسان إلى وطن وعقيدة وإنسانية.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ايبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة للأقباط الارثوذوكس بمدينة أسيوط الجديدة للأنبا بيسنتى أسقف الايبارشية عيد الميلاد المجيد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف

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