الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إدخال 90 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

دخلت 90 شاحنة من ميناء رفح البري إلى معبري "العوجة وكرم أبوسالم"؛ تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة بعد تنفيذ الإجراءات المتبعة بهذا الشأن.

وقال مصدر مسئول في شمال سيناء- في تصريح اليوم- إن الشاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية، من بينها 4 شاحنات وقود، مقدمة من مصر وعدد من الجهات لصالح قطاع غزة.

وأضاف المصدر أنه يجري إدخال الشاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتوزيعها على الفلسطينيين في غزة.

ميناء رفح البري يستقبل الجرحى الفلسطينيين وحملة الجوازات الأجنبية

واصل ميناء رفح البري في محافظة شمال سيناء استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وحملة الجوازات الأجنبية والمصرية.

وقال مصدر مسئول في ميناء رفح البري بشمال سيناء- في تصريح اليوم- إنه تم التنسيق لاستقبال 17 جريحًا فلسطينيًا ومرافقيهم (8 جرحى و9 مرافقين) من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

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مصر تستأنف جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

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المتحدث باسم الأونروا لـ"القاهرة الإخبارية": لم يدخل غزة سوى 10% من المساعدات الإنسانية

وأضاف المصدر أنه جري التنسيق أيضًا لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين العاملين في الخارج وعددهم 79 فلسطينيًا من أصحاب الجوازات الأجنبية، و2 من منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، و122 من أصحاب الجوازات المصرية.

المساعدات الإنسانية ميناء رفح البرى غزة المستلزمات الطبية شاحنات وقود 90 شاحنة

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مصر تستأنف جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

المتحدث باسم الأونروا لـ"القاهرة الإخبارية": لم يدخل غزة سوى 10% من المساعدات الإنسانية

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