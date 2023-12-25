الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المتحدث باسم الأونروا لـ"القاهرة الإخبارية": لم يدخل غزة سوى 10% من المساعدات الإنسانية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور كاظم أبو خلف، المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا في القدس المحتلة، أن 156 مرفقًا تابعًا للوكالة تؤوي أعدادًا كبيرة من النازحين الفلسطينيين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من الضروري دخول أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات المحملة، بأنوع مختلفة من البضائع إلى قطاع غزة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا في الأراضي المحتلة، أنه لم يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي سوى 10% من المساعدات.

وفي خبر سابق أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية للقاهرة الإخبارية، أن العديد من الفلسطينيين لا سيما الأطفال في قطاع غزة يتضورون جوعا و150 ألف حالة مصابة بالأمراض التنفسية.

المتحدث باسم الأونروا الأونروا القاهرة الإخبارية المساعدات الإنسانية غزة

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