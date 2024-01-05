إصابة 8 إثر تصادم "تريلا وميكروباص" بالطريق الأوسطى

وقع حادث تصادم تريلا وميكروباص أعلى طريق الأوسطى الصحراوى، أسفر عن إصابة 8 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

كانت الخدمات المعنية فى الطريق الأوسطى قد تلقت بلاغًا يفيد بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تفاصيل الواقعة

وتبين من خلال الفحص تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 8 مواطنين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.