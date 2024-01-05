الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 8 إثر تصادم "تريلا وميكروباص" بالطريق الأوسطى

سيارة إسعاف لنقل
سيارة إسعاف لنقل المصابين

وقع  حادث تصادم تريلا وميكروباص أعلى طريق الأوسطى الصحراوى، أسفر عن إصابة 8 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

كانت الخدمات المعنية فى الطريق الأوسطى قد تلقت بلاغًا يفيد بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

 تفاصيل الواقعة

وتبين من خلال الفحص تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 8 مواطنين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

حادث تصادم تريلا وميكروباص طريق الأوسطى الصحراوى المصابين المستشفى

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