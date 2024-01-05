الفيلسوفة الأمريكية ميشا تشيري: الغضب لا يتعارض مع العقلانية

ميشا تشيري هي فيلسوفة في جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، وصاحبة كتاب "قضية الغضب: لماذا الغضب ضروري للنضال ضد العنصرية" (مطبعة جامعة أكسفورد)، وترى تشيري أن العقل والعاطفة ليسا متضادين، كما يفترض الكثير من الناس، ولكن عواطفنا متناقضة، وفي كثير من الأحيان تعد تعبيرات مهمة عن منطقنا، وتقول تشيري إنه لا بأس بل من المهم أن يكون لدينا هذا الشعور.

الغضب والعقلانية

توضح الفيلسوفة الأمريكية أنه في تاريخ الحركات الاجتماعية، كان الغضب عاملًا محفزًا مهمًا، وتجادل، في حوارها مع current affairs بأن الغضب يمكن أن يتعايش مع الحب والرحمة والتفكير، لا تدعو تشيري إلى الغضب الطائش، ولكنها تقول إننا بحاجة إلى أن نكون تأمليين، ونكتشف ما إذا كان غضبنا يرتكز بالفعل على الحقائق والأخلاق السليمة.

تميز المؤلفة بين أنواع مختلفة من الغضب، بعضها أكثر صحة وأكثر واقعية من غيرها، لكنها تعتقد أننا إذا تبنينا الأنواع الصحيحة من الغضب، فإنها يمكن أن تساعدنا في بناء عالم أفضل.

الغضب الجيد

وبسؤالها "لماذا من المقبول أن نغضب؟"، قالت تشيري: "أعتقد أننا يجب أن نتعاطف مع أولئك الذين ربما ينتقدوننا. ولذلك، عندما أفكر في السبب الذي يجعل الناس يعتقدون أن الغضب أمر سيء، أعتقد أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب، بمعنى ما، نحن نميل إلى الاعتقاد بأن الأشياء التي تشعرنا بالسوء هي في الواقع سيئة، ليس من الجيد أن تغضب، ومن الجيد أن تكون سعيدًا، ولذا، نحن نقاوم أي شيء لا يشعرنا بالرضا، ولكن أيضًا، لدينا ميل إلى الاعتقاد بأنه عندما يكون أي شخص غاضبًا، فإننا نكون في حالة خارجة عن السيطرة تمامًا".

وتابعت: “الآن، هناك بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون السيطرة على غضبهم، لكنني لا أعتقد أن هذا هو الحال بالنسبة للجميع. كما أعتقد أننا نميل إلى الاعتقاد بأن الغضب يأتي دائمًا مع هذه الرغبة في الانخراط في نوع من السلوك الانتقامي، وأعتقد أن الكثير منا ضد الانتقام، وهكذا، بالطبع، سنكون ضد الغضب، عندما أفكر في هذه الأسباب الثلاثة، فأنا متعاطفة معها، لكنني أختلف معها جميعًا”.

أهمية الغضب

أضافت تشيري: “أعتقد أن الغضب ليس جيدًا طوال الوقت، إلا أنني أريد أن أقول إنه مفيد لنا، وهو جيد لنا بعدة طرق. إنه أمر جيد بالنسبة لنا لأنه يوجهنا نحو خطأ قد حدث، ومن المهم جدًا إذا أردنا أن نعيش في مجتمع عادل وأخلاقي، أن نكون على دراية من وجهة نظر عاطفية حول ما هو الخطأ في عالمنا لجعله أفضل وتوفير نوع من التصحيح. لذا، أحد الأشياء التي يفعلها الغضب، وأحد الأسباب التي تجعلني لا أعتقد أنه سيئ، هو أنه يوجهنا نحو السيئ حتى نتمكن من تغييره، فهو لا يتيح لنا معرفة أن شيئًا خاطئًا يحدث فحسب، بل يمكننا من خلال ذلك الذهاب إلى مرتكب الخطأ وتحديه ليكون أفضل”.

بالنسبة للأشخاص الغاضبين، فإن الهدف كله هو السماح لنا بالتوقف عن فعل السيئ، ومساعدتنا على تحويله ليصبح أفضل. لهذا السبب أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نتخلص منه، فهو ليس سيئًا بالضرورة.

الغضب والتحول المجتمعي

تقول تشيري: “عندما نفكر في التحول المجتمعي، خاصة في السياق الأمريكي، فإن الكثير من تحولنا قد حدث بسبب تنظيم الناس في مجموعات واحتجاجهم وتحدي السلطات التي قامت بذلك، وأريد أن أقول إن الكثير من هذا التنظيم كان بسبب غضب الناس؛ تلك التعبئة التي نتجت عن الغضب هي التي سمحت بتمرير أنواع معينة من الأشياء وتحسين الأمور من قضية مجتمعية، أريد أن أقول بشكل أساسي أنه نظرًا لوجود أدوار مختلفة علينا أن نلعبها، فهناك مجموعة من الأشخاص الذين يمكن أن يغضبوا ويمكنهم استخدام ذلك لإحداث التغيير. تاريخيا، عندما نفكر في التعبئة الاجتماعية، فإن ذلك حدث لأن الناس كانوا غاضبين بالفعل. هذه مجرد نقطة تاريخية”.