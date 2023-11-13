الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"نيتشه وجمال العدمية".. كتاب يتناول التناقضات في فكر الفيلسوف الألماني

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

نيتشه وجمال العدمية، عنوان أحدث إصدارات دار الفارابي للنشر، من تأليف ريمون أبو حيدر، أكاديمي ومحاضر في الفنون التشكيلية والبصرية بجامعة طرابلس.

 

تناقضات وتوترات نيتشه

 

يتناول الباحث الأكاديمي اللبناني ريمون أبو حيدر، في كتابه نيتشه وجمال العدمية، التناقضات والتوترات في فكر الفيلسوف والناقد والشاعر الألماني فريديرك نيتشه وهو مقاربة فلسفية نقدية بين جمالية الفكر الفلسفي عند نيتشه والتجارب الفنية عند الفنانين. 

 

كما يتطرق الكتاب إلى جانب تمثيل فلسفة نيتشه نفسها، لسد الفجوة في العلاقة بين فلسفة نيتشه والفن الحديث في محاولة لإقناع القارئ بأن أفكار نيتشه كانت ذات أهمية كبيرة للفنانين.

 

ولا يعد كتاب  نيتشه وجمال العدمية، شرحاً أو ترجمة لأفكار نيتشه بمعناه الفلسفي الكلاسيكي، بل هو قراءة جمالية لفنان وباحث عن حتمية التواصل والانفصـال فـي الفكر الـحـديـث، وهـو مـحـاولـة لإعــادة طـرح مفهوم العدمية النيتشوية التي أثّرت بشكل خطير وعميق في تطور المسار التشكيلي البصري، مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وإلى ما بعد الحداثة.

 

ويعد فريديرك نيتشه، واحد من أبرز المفكرين والفلاسفة الألمان في العصر الحديث، وأبرز أفكاره الفلسفية التي نظرها، “العدمية”، أي الاعتقاد بعبثية الحياة والوجود، ورفض كل القيم الدينية والأخلاقية، مما حدا بالمؤرخين للفلسفة اعتبار نيتشه فيلسوف عدمي من حيث رفضه لكل القيم الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والدينية. ونقطة التقاء العدمية بالوجودية هي أن الحياة ليس لها معني، لذا يعتبر نيتشه الممهد لظهور الوجودية. 

 

ومن أبرز مؤلفاته في هذا الصدد: “هكذا تكلم زرادشت” ــ “ما وراء الخير والشر” ــ “المسيح الدجال” ــ “شوبنهاور مريبا” ــ “المسافر وظله” ــ “إرادة القوة” وغيرها العديد.

 

 

يشار إلى أن “ريمون أبو حيدر”، مؤلف كتاب نيتشه وجمال العدمية، متخصص في تاريخ الفن، وفلسفة علم الجمال والنقد الفني وشارك في عدة معارض وورش عمل ومؤتمرات فنية داخل وخارج لبنان.

نيتشه وجمال العدمية فريديرك نيتشه جمالية الفكر الفلسفي عبثية الحياة والوجود ما وراء الخير والشر هكذا تكلم زرادشت

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