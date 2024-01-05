الأهلي يواجه القناة والزمالك مع الطلائع بالدور الثاني لدوري «الطائرة»

تقام اليوم الجمعة، ست مباريات في الجولة الأولى بالدور الثاني في بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة "رجال"، إذ يلتقي الاتحاد السكندري مع الداخلية وإيسترن كومباني مع الطيران في السادسة مساء وطلائع الجيش مع الزمالك في الثامنة مساء، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية يلتقي سبورتنج مع الترسانة في الرابعة مساء وسموحة مع بتروجت والقناة مع الأهلي في السادسة مساء.

الأهلي والزمالك بالعلامة الكاملة

كانت الفرق التي احتلت المراكز الأولى في المجموعات الأربع بالدور الأول قد تأهلت للدور الثاني إذ احتل الزمالك قمة المجموعة الأولى برصيد 30 نقطة يليه الداخلية 16 نقطة والطيران 15 نقطة.

وتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 30 نقطة يليه بتروجت 21 نقطة والترسانة 14 نقطة.

وجاء الاتحاد السكندري على قمة المجموعة الثالثة برصيد 29 نقطة يليه طلائع الجيش 25 نقطة وإيسترن كومباني 17 نقطة، فيما تصدر سبورتنج المجموعة الرابعة برصيد 28 نقطة يليه سموحة 19 نقطة والقناة 17 نقطة.

الزمالك فاز في آخر مبارياته على الصيد

تحديد مواعيد مؤجلات دوري السيدات

من ناحية أخرى حدد اتحاد الكرة مواعيد المباريات المؤجلة في بطولة الدوري الممتاز للسيدات، إذ يلتقي اليوم الشمس مع الاتحاد السكندري والصيد مع أصحاب الجياد في المجموعة الأولى و"6 أكتوبر" مع الطيران في المجموعة الثانية.

ويلتقي غدا "السبت" الصيد مع وادي دجلة في المجموعة الأولى ويوم الإثنين المقبل يلتقي الأهلي مع الشمس والصيد مع دلفي في المجموعة الأولى.

ويتصدر الأهلي المجموعة الأولى برصيد 39 نقطة يليه الصيد والشمس ووادي دجلة ولكل منهم 24 نقطة ودلفي 21 نقطة والاتحاد السكندري 13 نقطة وأصحاب الجياد سبع نقاط ووادي دجلة برصيد نقطة واحدة.

وتصدر الزمالك المجموعة الثانية برصيد 42 نقطة يليه سبورتنج 33 نقطة وسموحة 32 نقطة والزهور 24 نقطة والمقاولون 16 نقطة والطيران 14 نقطة وهليوبوليس أربع نقاط و6 أكتوبر برصيد نقطتين.