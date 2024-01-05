برشلونة يهزم لاس بالماس فى الدقائق الأخيرة بالدورى الإسبانى

حقق برشلونة فوزا في الدقائق الأخيرة على لاس بالماس 2 /1، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ورفع برشلونة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر ريال مدريد وصاحب المركز الثاني جيرونا.



على الجانب الآخر، تجمد رصيد لاس بالماس عند 25 نقطة في المركز العاشر.



وتقدم لاس بالماس في الدقيقة 12 عن طريق منير الحدادي، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق فيران توريس في الدقيقة 56.



وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل إلكاي جوندوجان الهدف الثاني لبرشلونة.



وشهدت المباراة طرد دالي سينجرافين لاعب لاس بالماس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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أحداث المباراة

وبدأت المباراة بضغط من جانب برشلونة الذي حاول منذ البداية تسجيل هدف مبكر في شباك لاس بالماس، الذي تسلح بالأرض والجمهور في مواجهة الفريق الكاتالوني.



والتزم الفريق المضيف بأسلوب دفاعي من أجل منع الفرص الخطيرة من جانب برشلونة، محاولا منع الخطورة عن مرمى حارسه ألفارو فاليز.



وفي الدقيقة العاشرة اضطر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة إلى إجراء تبديل اضطراري بخروج المدافع المصاب جواو كانسيلو ودخول الدنماركي أندرياس كريستنسن.



واستغل لاس بالماس التغيير الاضطراري بأفضل شكل ممكن، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12 عن طريق منير الحدادي، الذي تلقى كرة عرضية من ساندرو راميريز من الجهة اليمنى، ليسددها مباشرة في الشباك.



وبينما توقع الجميع هجوما من جانب برشلونة للرد على الهدف الذي هز شباكه ومحاولة تسجيل التعادل، جاءت المبادرات الهجومية في أغلب الأحيان من جانب فريق لاس بالماس، الذي هدد مرمى إيناكي بينا حارس برشلونة في أكثر من مناسبة.



ورغم ذلك لم يشهد الشوط الأول العديد من الفرص الخطيرة، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم لاس بالماس بهدف نظيف.



ومع بداية الشوط الثاني، تغير أداء برشلونة، ونجح في فرض السيطرة ولا سيما على المستوى الهجومي، من أجل تسجيل هدف التعادل.



وأسفر أداء برشلونة الهجومي عن تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 56 عن طريق فيران توريس، الذي تلقى تمريرة من سيرجيو روبرتو داخل منطقة الجزاء، ليسددها في الشباك مسجلا هدف التعادل.



وواصل برشلونة ضغطه الكبير محاولا تسجيل هدف ثان، لكن دفاع لاس بالماس تصدى لكل محاولات الفريق الكاتالوني.



وضغط برشلونة بقوة في الدقائق الأخيرة من أجل تسجيل هدف ثان، وهدد مرمى فاليز في أكثر من مناسبة.



وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، تعرض دالي سينجرافين مدافع لاس بالماس للطرد ليكمل فريقه المباراة بعشر لاعبين.



وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل برشلونة هدفا ثانيا عن طريق إلكاي جوندوجان، الذي نفذ الضربة الجزاء المحتسبة في شباك فاليز ليمنح فريقه النقاط الثلاث الثمينة.



ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز برشلونة 2 /1.