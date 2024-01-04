أستاذ علاقات دولية: اللقاءات الدبلوماسية المصرية تعكس الاهتمام الشديد بالقضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن اللقاءات الدبلوماسية المصرية تعكس اهتمام الدولة المصرية بوقف التصعيد الصهيوني في فلسطين.

المساعي المصرية لنصرة فلسطين

وأكد الدكتور حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية " الحياة"، أن استقبال الرئيس السيسي عنصرين بارزين من مجلس الشيوخ الأمريكي خير دليل على إدراك الجانب الأمريكي بمدى أهمية الجانب المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف في حديثه، أن سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاطئة جعلته يخسر الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل أن تبدأ، حيث خرجت الكثير من الاحتجاجات الرافضة لسياسة بايدن الداخلية والخارجية.

وتابع: "أكثر من 50 موظفا داخل البيت الأبيض الأمريكي يطالبون بايدن بالرحيل، لذا جو بايدن وضع نفسه في خندق لن يستطيع أن يخرج منه".

مصر تساند القضية الفلسطينية

واستطرد: "فئة الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية تساند القضية الفلسطينية وتطالب إسرائيل بالتوقف الفوري لإطلاق النار".