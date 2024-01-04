الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية يكشف سبب استهداف جيش الاحتلال الدائم للمستشفيات بغزة

حامد فارس
حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت الطبية هو خطة ممنهجة من إسرائيل للقضاء على أي مظاهر للحياة، مؤكدًا أن إسرائيل تعتمد سياسة الأرض المحروقة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن المستشفيات أول الأهداف الإسرائيلية وذلك باعتبار أن هناك واقعًا تريد فرضه، وحتى لا يتم علاج المصابين بشكل ممنهج وتسعى إسرائيل لإبادة ما يمت للحياة بصلة داخل غزة وهذا واضح، وقالت منذ اللحظة الأولى أن المستشفيات هي مراكز لقيادة حماس.

إسرائيل تروج للشائعات كعادتها

وتابع أنه على الرغم من اقتحامها لمستشفى الشفاء، إلا أنها لم تجد بها شيئًا ولكنها تروج للأكاذيب كعادتها وتسعى لتنفيذ مخطهها بتهجير الفلسطينيين سواء داخليًا او خارجيًا، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني وعي الدرس جيدًا، ولن يسمح بتكرار نكبة 48 ونتيجة لذلك كانت مصر هي حائط الصد للإعتداءات عليهم وخلال حكم الرئيس السيسي نجح 5 مرات في صد العدوان الإسرائيلي على غزة وخلق مفاوضات.

أستاذ العلاقات الدولية استهداف الإحتلال الإسرائيلي المستشفيات إسرائيل تروج للشائعات سياسة الأرض المحروقة غزة قيادة حماس تهجير الفلسطينيين

مواد متعلقة

استمرار استهداف المستشفيات.. "القاهرة الإخبارية" تعرض انتهاكات جديدة لقوات الاحتلال بغزة

مدير مستشفى جنين: الاحتلال يحاصر المستشفيات بغزة ويمنع طواقم الإسعاف من ممارسة مهامها

الهلال الأحمر الفلسطينى: قصف إسرائيلى متواصل على المستشفيات والمدنيين بغزة

فريق طوارئ الطب النرويجى بغزة: الاحتـلال استهدف المستشفيات دون أى احترام للإنسانية

"أطباء بلا حدود": لا يمكن قبول قصف المستشفيات التي تؤوى آلاف المرضى بغزة

حسانين توفيق: استهداف المستشفيات بغزة يؤكد خسة وغدر الاحتلال

مدير المستشفيات بغزة يروى معجزة إنقاذ طفل من رحم أمه الشهيدة

الأكثر قراءة

شهادات ادخار بنك مصر والأهلي 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

المركزى: ارتفاع صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى 35.22 مليار دولار

تحركات أمريكية لمنع اندلاع حرب جديدة بعد اغتيال العارورى

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

تفاصيل الشهادة الإدخارية الجديدة التى يصدرها بنك مصر

فى بيان رسمى.. الأهلى يكشف تطورات الحالة الصحية لـ"العامرى فاروق"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار