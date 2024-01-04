أستاذ علاقات دولية يكشف سبب استهداف جيش الاحتلال الدائم للمستشفيات بغزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت الطبية هو خطة ممنهجة من إسرائيل للقضاء على أي مظاهر للحياة، مؤكدًا أن إسرائيل تعتمد سياسة الأرض المحروقة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن المستشفيات أول الأهداف الإسرائيلية وذلك باعتبار أن هناك واقعًا تريد فرضه، وحتى لا يتم علاج المصابين بشكل ممنهج وتسعى إسرائيل لإبادة ما يمت للحياة بصلة داخل غزة وهذا واضح، وقالت منذ اللحظة الأولى أن المستشفيات هي مراكز لقيادة حماس.

إسرائيل تروج للشائعات كعادتها

وتابع أنه على الرغم من اقتحامها لمستشفى الشفاء، إلا أنها لم تجد بها شيئًا ولكنها تروج للأكاذيب كعادتها وتسعى لتنفيذ مخطهها بتهجير الفلسطينيين سواء داخليًا او خارجيًا، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني وعي الدرس جيدًا، ولن يسمح بتكرار نكبة 48 ونتيجة لذلك كانت مصر هي حائط الصد للإعتداءات عليهم وخلال حكم الرئيس السيسي نجح 5 مرات في صد العدوان الإسرائيلي على غزة وخلق مفاوضات.