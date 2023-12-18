الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استمرار استهداف المستشفيات.. "القاهرة الإخبارية" تعرض انتهاكات جديدة لقوات الاحتلال بغزة

غزة
غزة

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تواصل  قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على عدة مناطق في القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وقال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الأوضاع الميدانية بقطاع غزة في غاية الصعوبة، بجانب تجدد القذائف المدفعية الإسرائيلية على شرق غزة، متابعًا أن الاحتلال يستهدف أحياء الشجاعية والزيتون والدرج والتفاح.

وأكد جبر أن هناك قصفًا إسرائيليًا على محطة توليد الكهرباء قرب مخيم النصيرات، بالإضافة إلى مداهمة مستشفى العودة بغزة، ويعتقل كل من بداخله، بجانب ارتقاء شهداء في قصف إسرائيلي على مبنى الجراحات بمستشفى الشفاء، لافتًا إلى استشهاد طفلة إثر قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر بغزة.

قطاع غزة المدفعية الإسرائيلية محطة توليد الكهرباء استهدف مجمع ناصر قوات الاحتلال في غزة غزة

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