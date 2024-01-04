"الرقابة النووية" تُطلق العدد الرابع من مجلتها عن "التوعية الجماهيرية"

أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اليوم الخميس، العدد الرابع من مجلتها (يناير ٢٠٢٤)، والذي تناول موضوع "التوعية الجماهيرية "، ولا سيما في ظل تبني الهيئة تجربة ناجحة ورائدة في توعية الجمهور بدورها من خلال حرصها الدائم على التواصل مع الجمهور وأصحاب المصلحة، وذلك في إطار خطة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للتواصل مع الجمهور والتزامها بتوعيته بدورها وذلك بموجب قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ .

وتضمن العدد الرابع مقالات لنخبة متميزة من المتخصصين لهم دورٌ رائدٌ في التوعية، حيث شملت المشاركة بمقالاتٍ متميزة لكلٍ من السفيرة سها جندي وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وحسن شحاتة وزير العمل، والإعلامي القدير حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

كما تم تناوله أكاديميًا بقلم الدكتورة حنان جنيد أستاذ العلاقات العامة والعميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، بالإضافة إلى الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية موضحةً جهود الهيئة في التواصل مع الجمهور وأصحاب المصلحة.

وفي إطار اهتمام الهيئة بتوعية العاملين بالمجالين النووي والإشعاعي بأهمية ثقافة الأمان وتقيمها، فقد شمل العدد مقالًا فريدًا حول تجربة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في تقييم وتطوير ثقافة الأمان بقلم الدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز بالهيئة، وانطلاقًا من حرص الهيئة على التواصل مع مؤسسات الدولة، وكذلك أصحاب المصلحة لقياس مستوى رضاهم، فقد عُقد اللقاء الحواري داخل العدد مع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كإحدى أدوات التوعية في نشر جانب من الثقافة الأثرية، ثم استطراد الحوار أيضًا من داخل المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية مع فريق قسم الدراسات الأركيومترية والحديث حول استخدام التقنيات النووية وتكنولوجيا الإشعاع في دراسة الآثار وترميمها.

هذا ويمكن للقراء قراءة العدد الرابع من المجلة كاملًا عبر الموقع الالكتروني للهيئة www.enrra.org، كما تتشرف الهيئة باستقبال تعليقات ومقترحات السادة القراء على العدد الرابع من المجلة وما قد سبقه من أعداد عبر البريد الإلكتروني [email protected].

جدير بالذكر أن مجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مجلة نصف سنوية تصدر عن إدارة العلاقات العامة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، كإحدى أهم وسائل توعية الجمهور بالعملية التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية وفقًا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم ٧ لسنة ٢٠١٠.