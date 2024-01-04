الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"جدري الماء" عدوى تصيب الأطفال بالمدارس.. إليك الأسباب وطرق الوقاية

إصابة بجدري الماء
إصابة بجدري الماء صورة تعبيرية

جدري الماء هو عدوى تسبب طفح جلدي مثير للحكة يشبه البثور، يسببه فيروس يسمى الحماق النطاقي، يعد أقل شيوعًا اليوم نظرًا لوجود لقاح يحمي منه، لكن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة به، على الرغم من أنه من الممكن أن تصاب به كشخص بالغ أيضًا.

منذ أواخر التسعينيات، انخفض معدل الإصابة بـ الجدري المائي بنسبة 90٪ تقريبًا، وأصبح يتلقون معظم الأطفال لقاحًا ضده كجزء من جدول التحصين الروتيني، ولكن ليس بعيد النتشار، خاصة في المدارس.

ما هي المراحل الثلاث لمرض جدري الماء؟

تشير المراحل الثلاث لجدري الماء عادة إلى الشكل الذي يبدو عليه الطفح الجلدي:

المرحلة الأولى: هي طفح جلدي أحمر ووعرة، وهذا يمكن أن يستمر بضعة أيام.

المرحلة الثانية: هي طفح جلدي مملوء بالسوائل، وتنفتح البثور بعد يوم أو يومين تقريبًا.

المرحلة الثالثة: هي عندما تنتهي البثور، وتستمر هذه المرحلة أيضًا بضعة أيام.

على الرغم من أن الطفح الجلدي يمر بثلاث مراحل، إلا أنه من الممكن أن تصاب بجميع أنواع المطبات في نفس الوقت، ممّا يعني استمرار الطفح الجلدي بأكمله لمدة تصل إلى 10 أيام تقريبًا.

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أين يبدأ جدري الماء عادة؟

عادة ما تبدأ في الإصابة بجدري الماء على وجهك وجذعك (صدرك وظهرك)، ومن هناك، ينتشر إلى بقية جسمك وصولًا إلى أصابع يديك وقدميك.

في أي عمر قد تصاب بالجدري المائي؟

الآن بعد أن أصبح هناك لقاح للوقاية من جدري الماء، فإن معظم الأطفال لا يصابون بالجدري المائي، ولكن بالنسبة لأولئك الذين لم يتم تطعيمهم، فمن الأكثر شيوعًا الإصابة به بين سن 3 و6 سنوات.

الأعراض والأسباب

من السهل رؤية أعراض جدري الماء، فيمكن لمقدمي الرعاية الصحية في كثير من الأحيان فحص جلد طفلك ومعرفة ما إذا كان مصابًا بالجدري المائي، وعادة ما تحدث أعراض جدري الماء بالترتيب التالي:

  • حمى منخفضة.
  • اشعر بالتعب.
  • صداع.
  • آلام في المعدة تجعلك لا ترغب في تناول الطعام.
  • طفح جلدي يسبب حكة شديدة.
  • نتوءات مملوءة بسائل يشبه الماء اللبني.
  • القشور بعد انكسار البثور.
  • الجلد الذي يبدو مبقعًا.
  • البقع القشرية التي تتلاشى.

عادة ما يكون الأطفال الذين تم تطعيمهم ضد جدري الماء محميين من الإصابة بالجدري المائي، ولكن اللقاح ليس فعالًا بنسبة 100%، وقد يصاب بعض الأطفال بعدوى "اختراقية" على الرغم من تلقيهم التطعيم، لكنَّها عادة ما تكون خفيفة للغاية.

ما الذي يسبب جدري الماء؟

فيروس يسبب جدري الماء، حيث تنتشر الفيروسات عندما ينقلها شخص مصاب بالفيروس إلى شخص آخر إما عن طريق سوائل الجسم (السعال والعطس وما إلى ذلك) أو الاتصال الجسدي (لمس الطفح الجلدي).

ينتشر جدري الماء عن طريق:

  • التواصل مع شخص مصاب بالجدري المائي.
  • استنشاق الهواء من شخص مصاب يعطس أو يسعل.
  • ملامسة السوائل من عيني الطفل المصاب أو أنفه أو فمه.

 

ما هي المضاعفات المحتملة مع جدري الماء؟

المضاعفات الناجمة عن جدري الماء غير محتملة ولكنها ممكنة، وقد تشمل:

  • الالتهابات البكتيرية في الجلد والدم والأنسجة الرخوة.
  • التهاب الدماغ أو متلازمة راي.
  • التهاب رئوي.
  • تجفيف.
  • مشاكل مع كيفية تجلط الدم.
  • مشاكل في الكبد.
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