مخاطر مرض الإيدز على الجلد وسبل الوقاية

يمكن أن يجعلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عرضة للأمراض والالتهابات بسبب ضعف جهاز المناعة، ويمكن أن يشمل ذلك اضطرابات الجلد.

يمكن أن تحدث الالتهابات الجلدية لدى مرضى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بسبب البكتيريا والفطريات والفيروسات والجراثيم الأخرى أو العلاج الذي يتلقونه لإدارة الحالة.

فيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس يهاجم الجهاز المناعي للجسم وإذا لم يتم علاجه، يمكن أن يؤدي إلى مرض الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسب)، في حين أن فيروس نقص المناعة البشرية لا يمكن علاجه، إلا أنه يمكن إدارته من أجل العيش حياة طويلة وصحية.

اختبارات الأجسام المضادة، واختبارات المستضد/الأجسام المضادة، واختبارات الحمض النووي (NAT) هي الاختبارات الثلاثة الرئيسية لفيروس نقص المناعة البشرية، ويمكن أن تحدث الالتهابات الجلدية لدى مرضى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بسبب البكتيريا والفطريات والفيروسات والجراثيم الأخرى أو العلاج الذي يتلقونه لإدارة الحالة.

"متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) هي حالة يسببها فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، الذي يهاجم جهاز المناعة، مما يؤدي إلى إضعاف الدفاع ضد العدوى. الجلد، كونه أكبر عضو في الجسم، غالبا ما يعكس الصحة العامة للجسم.

يقول الدكتور رينكي كابور، استشاري الأمراض الجلدية وطبيب الأمراض الجلدية التجميلية وجراح الجلد في العيادات التجميلية: “الأشخاص المصابون بالإيدز معرضون بشكل خاص لمختلف الأمراض الجلدية بسبب ضعف مناعتهم”.

ويقول الدكتور رينكي كابور إن الالتهابات الجلدية الشائعة التي يمكن أن تؤثر على مرضى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز هي:

1. داء المبيضات

أحد المظاهر الجلدية الشائعة هي الالتهابات الفطرية، مثل داء المبيضات، المبيضات، وهي فطريات تشبه الخميرة، يمكن أن تسبب التهابات في المناطق الرطبة مثل الفم والحلق والمنطقة التناسلية، في الأفراد المصابين بالإيدز، يمكن أن تكون هذه العدوى مستمرة ويصعب علاجها.

2. فيروس الهربس البسيط

تنتشر أيضًا العدوى الفيروسية، حيث يسبب فيروس الهربس البسيط (HSV) الهربس الفموي والتناسلي. قد تكون الآفات أكثر شدة ومتكررة لدى الأفراد المصابين بالإيدز، وتتطلب أدوية مضادة للفيروسات للتحكم فيها.

3. الالتهابات البكتيرية

يمكن أن تؤدي الالتهابات البكتيرية، بما في ذلك عدوى المكورات العنقودية والعقدية، إلى التهاب النسيج الخلوي أو الدمامل. قد تكون هذه الحالات الجلدية أكثر عدوانية لدى الأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مما يستلزم عناية طبية فورية.

يقول الدكتور جوبتا: "بسبب انخفاض المناعة، تصبح الالتهابات الجلدية البكتيرية أكثر شيوعًا ومتكررة مما يؤدي إلى جروح مؤلمة مع خروج صديد، بما في ذلك السل الجلدي الذي يظهر مع جروح وتقرحات عميقة غير قابلة للشفاء".

4. التهاب الجلد الدهني

علاوة على ذلك، فإن التهاب الجلد الدهني، الذي يتميز باحمرار الجلد وحكةه وتقشره، شائع لدى مرضى الإيدز. وغالبا ما يؤثر على فروة الرأس والوجه والصدر.

5. ساركوما كابوسي

ساركوما كابوزي، وهو سرطان مرتبط بفيروس الهربس البشري 8 (HHV-8)، يظهر على شكل آفات جلدية عادة ما تكون أرجوانية اللون. هذه الحالة أكثر انتشارًا لدى الأفراد المصابين بالإيدز، مما يؤكد العلاقة المعقدة بين كبت المناعة وبعض الأورام الخبيثة.

6. الجرب

الجرب هو مظهر شائع آخر ناجم عن الإصابة بالعث، ويظهر على شكل نتوءات وخدوش صغيرة على شبكات الأصابع، وتحت الإبطين، والبطن، والفخذ، والفخذين والأعضاء التناسلية والأرداف. تعتبر الحكة الشديدة في الليل نموذجية.

نصائح للوقاية

"تعد فحوصات الجلد المنتظمة أمرًا بالغ الأهمية للأفراد المصابين بالإيدز لاكتشاف أي تشوهات في وقت مبكر. إن طلب المشورة الطبية على الفور يسمح بالتدخل في الوقت المناسب، ومنع تطور هذه الحالات. تلعب رعاية الأمراض الجلدية، إلى جانب العلاج المضاد للفيروسات القهقرية لإدارة فيروس نقص المناعة البشرية، دورًا حيويًا في تعزيز صحة الجلد." نوعية الحياة للأفراد المصابين بالإيدز"، يختتم الدكتور كابور.