الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

نصائح طبية للوقاية من حروق الجلد.. وأفعال خاطئة ابتعد عنها عند الإصابة

حروق الجلد
حروق الجلد

تعد حروق الجلد من ضمن الإصابات التي يتعرض لها الكثير من الأشخاص، فيكثر التساؤل عن نصائح طبية للوقاية من حروق الجلد وأفعال خاطئة ابتعد عنها عند الاصابة، فتعمل الحروق الجلدية مشكلة صحية عامة عالمية، حيث تتسبب في ما يقدر بنحو 180 ألف حالة وفاة سنويًا، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

نصائح طبية للوقاية من حروق الجلد وأفعال خاطئة ابتعد عنها عند الاصابة

ويبحث الكثير من الناس عن أبرز الطرق البسيطة للوقاية من حروق الجلد في وقت سريع للقضاء على الألم، لذلك نعرض لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي ستفيدك لحل مشكلة  حروق الجلد لتخفيف الألم، وذلك وفقًا لموقع "very well health".

نصائح طبية للوقاية من حروق الجلد 

هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها للوقاية من حروق الجلد في الشتاء، منها:

1 - ارتداء الملابس الواقية، المناسبة لدرجة الحرارة.

2 - تجنب التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة لفترات طويلة.

3 - شرب الكثير من السوائل للحفاظ على ترطيب الجسم.

4 - الوقاية من جفاف الجلد، لأنه أحد الأسباب الرئيسية لحروق الجلد، لذلك من المهم الحفاظ على ترطيب الجلد بانتظام باستخدام المرطبات، ويمكن استخدام المرطبات عدة مرات في اليوم، خاصًة بعد الاستحمام أو غسل اليدين.

5 - استخدام المرطبات التي تحتوي على الجليسرين أو الزيوت المعدنية.

6 - استخدام الزيوت الطبيعية، مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، لترطيب الجلد.

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نصائح طبية للوقاية من حروق الجلد وأفعال خاطئة ابتعد عنها عند الاصابه

 

أفعال خاطئة ابتعد عنها أثناء التعرض لحروق الجلد

هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يقوم بها البعض أثناء التعرض لحروق الجلد والتي تزيد من حجم الإصابه والألم الذي يتعرض له الشخص المصاب، تعرف على أبرزها لتتجنبها:

1- إذا تعرضت لحروق الجلد لا تضع معجون الأسنان، فبهذه الطريقة ستتعرض للالتهابات والحكة والشعور بالألم أكثر.

2- لا تضع الزيوت على الجرح لأنها تعمل على زيادة حرارة الجلد المصاب بالحرق.

3- لا تضع بياض البيض على مكان الحرق، بهذه الطريقة ستعمل على نشر البكتيريا حول الجلد.

4- لا تضع مكعبات الثلج مكان الجرح لأنها تسبب إتلافا زائدا للجلد.

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