الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منها العسل وأكياس الشاي.. 6 طرق بسيطة لمعالجة حروق الجلد بالمنزل

حروق الجلد
حروق الجلد

 حروق الجلد من ضمن الإصابات التي يتعرض لها الكثير من الأشخاص، وخصوصاً السيدات في المطبخ أثناء الطهي.

ويبحث الكثيرون عن أبرز الطرق البسيطة لمعالجة حروق الجلد في المنزل في وقت سريع للقضاء على الألم، لذلك نعرض لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي ستفيدك لحل مشكلة  حروق الجلد لتخفيف الألم، وذلك وفقًا لموقع "very well health".

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طرق بسيطة لمعالجة حروق الجلد في المنزل

هناك بعض الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها دون لتهدئه حروق الجلد وإليكم أبرز الوصفات في السطور التالية:

1 - إذا تعرضت لـ حروق الجلد تستطيع تهدئه الوضع من خلال قطعة قماش مبللة بالماء البارد ووضعها على المكان الملتهب.

2 - وضع العسل على مكان الحرق، يعمل على تهدئه الحرارة لأنه مضاد قوي للالتهابات والبكتيريا والفطريات.

3 - "جل الصبار" من ضمن مهدئات التهابات الجلد فإذا تعرض لحروق الجلد أثناء الطهي، يمكنك وضعه دون قلق فهو يعزز الدورة الدموية ويمنع نمو البكتيريا.

4 - يمكنك وضع الكريمات والمرطبات على مكان حروق الجلد، ولكن استشر طبيبك أولاً لمعرفة درجة الحرق اولاً.

5 - الماء البارد من أسهل الطرق التي تعمل على تهدئة حروق الجلد، حيث أن تستطيع وضع المكان المصاب تحت الماء البارد لمدة 20 دقيقة وسيهدأ بسرعة.

6 - أكياس الشاي من ضمن الطرق التي تعمل على تهدئه حروق الجلد لأنها يحتوي على حمض التانيك، ويمكنك وضع أكياس الشاي الأسود الباردة على المنطقة المصابة بالحرق.

أفعال خاطئة ابتعد عنها أثناء التعرض لحروق الجلد

هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يقوم بها البعض أثناء التعرض لحروق الجلد تعرف على أبرزها لتتجنبهم:

1 - إذا تعرضت لحروق الجلد لا تضع معجون الأسنان، فبهذه الطريقة ستتعرض للالتهابات والشعور بالألم أكثر.

2 - لا تضع الزيوت على الجرح لأنها تعمل على زيادة حرارة الجلد المصاب بالحرق.

3 - لا تضع بياض البيض على مكان الحرق، بهذه الطريقة ستعمل على نشر البكتيريا حول الجلد.

4 - لا تضع مكعبات الثلج مكان الجرح لأنها تسبب إتلافا زائدا للجلد.

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