كيف تتعامل بطريقة صحيحة مع الحروق فى الصيف؟

يتعرض الكثيرون إلى حروق في الجلد، بسبب الاحتكاك بالنار عن طريق الخطأ، أو لمس سطح ساخن جدًا، ولكن هل تعلم الطريقة الصحيحة للتعامل مع حروق الصيف؟



-ينصح الأطباء بغسل الحرق بمياه باردة لتهدئة حرارة الجلد وتقليل شعور الألم.

-غسل الحرق بالمياه والصابون لقتل أى باكتيريا.

-استخدم دهان كريم مضاد حيوى علي مكان الحرق.

-يفضل استخدام، دهان جل الصبار لأنه يعزز الدورة الدموية حول منطقة الحرق.

-استخدام دهان العسل لأنه معقم طبيعي للجلد.





أفعال خاطئة يجب تجنبها:



-تجنب وضع معجون الأسنان، لأنه يؤدي لانتفاخ الحرق والتهابه.

-تجنب، وضع بياض البيض، على الحروق، حيث تؤدي لنشر البكتيريا حول الجلد.

-لا تستخدم الزيت أو الزبدة، لأنها تعمل على زيادة حرارة الجلد المصاب بالحرق.

-احذر من استخدام مكعبات الثلج، لأنها تسبب إتلاف زائد للجلد.

