كيف تتعامل بطريقة صحيحة مع الحروق فى الصيف؟
الخميس 25/يوليه/2019 - 10:31 ص
سارة ساويرسطباعة
يتعرض الكثيرون إلى حروق في الجلد، بسبب الاحتكاك بالنار عن طريق الخطأ، أو لمس سطح ساخن جدًا، ولكن هل تعلم الطريقة الصحيحة للتعامل مع حروق الصيف؟
-ينصح الأطباء بغسل الحرق بمياه باردة لتهدئة حرارة الجلد وتقليل شعور الألم.
-غسل الحرق بالمياه والصابون لقتل أى باكتيريا.
-استخدم دهان كريم مضاد حيوى علي مكان الحرق.
-يفضل استخدام، دهان جل الصبار لأنه يعزز الدورة الدموية حول منطقة الحرق.
-استخدام دهان العسل لأنه معقم طبيعي للجلد.
أفعال خاطئة يجب تجنبها:
-تجنب وضع معجون الأسنان، لأنه يؤدي لانتفاخ الحرق والتهابه.
-تجنب، وضع بياض البيض، على الحروق، حيث تؤدي لنشر البكتيريا حول الجلد.
-لا تستخدم الزيت أو الزبدة، لأنها تعمل على زيادة حرارة الجلد المصاب بالحرق.
-احذر من استخدام مكعبات الثلج، لأنها تسبب إتلاف زائد للجلد.
-ينصح الأطباء بغسل الحرق بمياه باردة لتهدئة حرارة الجلد وتقليل شعور الألم.
-غسل الحرق بالمياه والصابون لقتل أى باكتيريا.
-استخدم دهان كريم مضاد حيوى علي مكان الحرق.
-يفضل استخدام، دهان جل الصبار لأنه يعزز الدورة الدموية حول منطقة الحرق.
-استخدام دهان العسل لأنه معقم طبيعي للجلد.
أفعال خاطئة يجب تجنبها:
-تجنب وضع معجون الأسنان، لأنه يؤدي لانتفاخ الحرق والتهابه.
-تجنب، وضع بياض البيض، على الحروق، حيث تؤدي لنشر البكتيريا حول الجلد.
-لا تستخدم الزيت أو الزبدة، لأنها تعمل على زيادة حرارة الجلد المصاب بالحرق.
-احذر من استخدام مكعبات الثلج، لأنها تسبب إتلاف زائد للجلد.