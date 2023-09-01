الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

قلق النوم.. نصائح لتهدئة عقلك وجسمك قبل الخلود للنوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعد القلق أثناء النوم أحد الأسباب الأكثر شيوعًا وراء الأرق أو عدم النوم ويعمل في كلا الاتجاهين،  بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من قلق النوم ، يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى تفاقم الأعراض، مما يسبب زيادة القلق والتهيج وحتى نوبات الهلع، لذا فإن النوم الجيد يساعدنا على التعامل مع التوتر والحفاظ على صحتنا العقلية العامة.

وفقًا لموقع "hindustantimes "أوضح الدكتور فاسونيثرا كاسارغود، استشاري أمراض الرئة، "عصاب القلق هو أحد الأسباب التي تجعل المرضى يتخوفون من النوم وبالتالي يؤثر على جودة ونوعية النوم، بينما يشعر عدد قليل من المرضى بالقلق في السرير نتيجة لساعات طويلة من الاستيقاظ أثناء الأرق، كما أن  تحديد السبب الجذري أمر ضروري في علاج نفسه. النوم هو حالة لا يستريح فيها جسدنا فحسب، بل حتى أذهاننا أيضًا. 

إن نوعية النوم الجيدة ضرورية للصحة العقلية الجيدة، وخاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مشاكل القلق.

 

اضطرابات القلق والتعامل مع العلاج السلوكي المعرفي

وكشفت أن "معظم المرضى الذين يعانون من اضطرابات القلق يتعاملون بشكل جيد مع العلاج السلوكي المعرفي، كما يجب الحفاظ على نظافة النوم الجيدة، ويعد الالتزام بأوقات النوم المنتظمة، وتجنب وقت الشاشة، والمنشطات مثل القهوة والشاي، وممارسة الرياضة، والقراءة قبل النوم سيساعد.

 يعد التوتر ونمط الحياة السيئ من العوامل المهمة التي تساهم في سوء نظافة النوم. الأهم هو السماح للمريض بفهم الحاجة إلى التزام الهدوء قبل النوم وعدم القلق بشأن الأرق، كما أن التأمل واليوغا يساعدان بالتأكيد في جودة النوم، إذا لم يتم التحكم في الاستراتيجيات المذكورة أعلاه، فقد تكون العلاجات الدوائية على شكل مهدئات أو مثبتات مزاجية ضرورية.

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نحن نعلم أنه من الضروري اتباع روتين وقت النوم لتطوير الانضباط في النوم، كما  نحن نعلم أيضًا أن التمارين الرياضية تساعد على إطلاق الإندورفين والسيروتونين، ما يساعد على النوم بشكل أفضل ليلاً، ولكن ما يتم تجاهله غالبًا هو أن استخدام مرتبة عالية الجودة يمكن أن يعالج قلق النوم ويجعل النوم أسهل وأسرع.

 تعتبر مرتبة الميموفورم عالية الجودة، والمخصصة حسب بنية جسمك، أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز النوم. كلما أسرعت في النوم، كلما بقيت في مرحلة النوم العميق التي تحدث في أوائل منتصف الليل بشكل أسرع وأطول. النوم العميق هو المرحلة الأكثر أهمية لصحة الدماغ ووظيفته. في هذه المرحلة، يستريح الدماغ ويتعافى، وهو أمر ضروري لمحاربة الأمراض النفسية.

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الحرمان من النوم يمكن أن يزيد من حدة مشاعرنا، والتي يمكن أن تصبح بعد ذلك شديدة ويصعب السيطرة عليها، لذا، من المهم أن نحصل على نوم جيد وبقدر جيد، حتى نبقى أقوياء عاطفياً، ونودع أعراض قلق النوم.

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