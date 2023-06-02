بين الرياضة والأعشاب.. 5 علاجات طبيعية فعالة للتخلص من الأرق

يعاني الكثيرون من مشكلة الأرق أحد أشهر المتلازمات شيوعًا في العالم والتي ترتبط بفصل الصيف.

وفي وقت تعددت فيه العلاجات الطبية لمواجهة وعلاجة الأرق، إلا أن الكثيرين ممن يعانون منه يفضلون اللجوء إلى العلاجات الطبيعية، لتجنب الآثار الجانبية للعقاقير وتوفيرًا للنفقات.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "nhs inform"، فإن هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بالأرق منها" الضغوط النفسية والعصبية، تناول المنبهات مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، الألم الشديد، الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والقلق، التغيرات الهرمونية، تناول بعض الأدوية، التعرض لضوء الشاشات قبل النوم، تناول الطعام الثقيل قبل النوم، اضطرابات التنفس النومي".

أهم العلاجات الطبيعية للأرق وفعاليتها:

المشي:

يعتبر المشي من الأنشطة التي تساعد في تحسين النوم، حيث تساعد الحركة على تنشيط الدورة الدموية والتخلص من التوتر، مما يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.

الزنجبيل:

يعتبر الزنجبيل من العلاجات الطبيعية المفيدة للأرق، حيث يساعد في تحسين الدورة الدموية وتخفيف التوتر، كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل المشاعر السلبية وتحسين الحالة المزاجية، كما يحتوي على مادة اللافانول التي تعمل على تحفيز الجهاز العصبي وتحسين النوم.

ممارسة الرياضة:

تعتبر الرياضة من العلاجات الطبيعية المفيدة للأرق، حيث تساعد على زيادة مستوى السيروتونين في الجسم وتحفيز الدورة الدموية، مما يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.

الأعشاب الطبيعية:

تحتوي بعض الأعشاب الطبيعية مثل اللافندر والكاموميل على خصائص مهدئة وتساعد على النوم بشكل أفضل، بشكل عام، يمكن استخدام العديد من العلاجات الطبيعية لعلاج مشكلة الأرق، ولكن يجب الحرص على استشارة الطبيب قبل استخدام أي علاج طبيعي، لتحديد الجرعة المناسبة والتأكد من عدم وجود تفاعلات سلبية.