على قائمة الاغتيالات.. مَن هو محمد شبانة الذى تلاحقه إسرائيل؟

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أبرز أسماء قادة حماس ممَن هم على قائمة الاغتيالات بعد استهداف نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري في بيروت أمس الثلاثاء.

شملت القائمة 8 أسماء من بينها: إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف ومحمد شبانة، وآخرون.

"الدستور" تستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن محمد شبانة قائد لواء رفح الذي يعد واحدًا من أبرز قادة الحركة داخل غزة، ويتولى قيادة "لواء رفح" في كتائب القسام.

يشغل شبانة المنصب منذ اغتيال إسرائيل 3 من قيادات الجناح المسلح لـ"حماس" في 2014، فيما لا تتوفر الكثير من المعلومات عنه أو عن طبيعة المهام الموكلة إليه.

ولواء رفح القريب من الحدود هو واحد من الألوية الخمسة للقسام التي تنقسم لعدة كتائب تحت كل لواء. فيوجد 7 كتائب في لواء الشمال، و7 في لواء غزة، و6 في لواء خانيونس، و6 في لواء رفح، و5 في لواء الوسطى.

وكل كتيبة تحمل اسم منطقة مختلفة، مثل كتيبة الشجاعية وكتيبة جباليا، وكتيبة مخيم الشاطئ، وكتيبة تل الهوا والصبرة، وتضم كل كتيبة في صفوفها نحو 1500 مقاتل أو ما يزيد.

ويتفرع عن تلك الكتائب مجموعة من السرايا، وكل سرية تضم ثلاثة فصائل أو أكثر، وكل فصيل يضم مجموعة من الزمر، كل زمرة تحتوي على نحو 10 أفراد.