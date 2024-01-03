الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوقعت 188 قتيلًا.. تفجيرات "كرمان" تُهدد بتصعيد إقليمي.. وطهران: "الرد سيكون ساحقًا"

تفجير كرمان
تفجير كرمان

ترتفع وتيرة الاضطرابات الأمنية في إقليم الشرق الأوسط مع مطلع العام الجديد 2024، يومًا بعد الآخر، لتزداد مخاطر التصعيد الإقليمي في أعقاب انفجارين راح ضحيتهما 188 إيرانيًا وأصيب أكثر من 170 آخرين، اليوم الأربعاء، وقعا قرب مقبرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مدينة كرمان، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أمريكية في العراق.

الداخلية الإيرانية: استعدنا السيطرة على الأوضاع في كرمان   

وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن الوضع الآن في كرمان طبيعي، وتحت سيطرة القوات الأمنية.

وتعهد وزير الداخلية، بأن الرد على الهجوم الإرهابي في كرمان سيكون ساحقا، وفي أقرب وقت.

وأكدت مصادر إيرانية في تصريحات لها، فرضية العمل الإرهابي في الانفجارين اللذين وقعا في كرمان.

وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية: “كان هناك حقيبتان من القنابل عند مدخل غولزار شهداء كرمان، ويبدو أن منفذ أو منفذي الحادثة قاموا بتفجير القنابل عن طريق التحكم عن بعد”.

وتابعت أن الانفجار الأول كان على بعد 700 متر من قبر سليماني والانفجار الثاني كان على بعد كيلومتر واحد من القبر وكان خارج مسار الزوار وبوابات التفتيش.

أصابع الاتهام تتجه نحو إسرائيل  

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن مسئول إيراني اتهم عملاء إسرائيليين بتنفيذ الهجوم على ضريح قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

وكتب كيانوش جهانبور، المتحدث السابق باسم وزارة الصحة الإيرانية، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الرد على هذه الجريمة يجب أن يكون فقط في تل أبيب وحيفا.

وفي وقت سابق، هدد وزير الدفاع الإيراني، الولايات المتحدة بأن عليها الاستعداد للعواقب في أعقاب اغتيال المسؤول الكبير في حماس صلاح العاروري الليلة الماضية في بيروت.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن اغتيال العاروري عمل إرهابي يثبت أن الكيان الصهيوني لم يحقق أهدافه في غزة رغم الدعم الأمريكي.

وفي أول تعليق له على الانفجارين، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي.

وأعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام، الخميس، في عموم البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: سنرسل إلى كرمان فريقا لإجراء تحقيق ميداني في هذا العمل الإرهابي.

وأكدت مصادر إيرانية، فرضية العمل الإرهابي في الانفجارين اللذين وقعا وسط البلاد.

الشرق الأوسط إيران قاسم سليماني كرمان العراق وزير الداخلية الايراني

مواد متعلقة

صالح العارورى ليس الأول.. 13 قائدًا فلسطينيًا اغتالتهم إسرائيل

هل تورطت واشنطن فى اغتيال صالح العارورى بـ بيروت؟

آخرهم عميحاي أوستر.. قائمة بأسماء قتلى جيش الاحتلال جراء الاشتباكات في غزة

السيسى.. صخرة مصر التى تحطمت عليها مخططات تصفية القضية الفلسطينية

«طوفان الأقصى» يصل عتبات الإدارة الأمريكية.. استقالات واعتراضات على الدعم المطلق لإسرائيل

هل يفضى الضغط الدولى إلى وقف لإطلاق النار فى قطاع غزة؟

العدوان على غزة.. كارثة إنسانية تستدعى الوقف الدائم لإطلاق النار

يقصف المدنيين فقط.. حرب غزة تفضح هشاشة جيش الاحتلال

الأكثر قراءة

كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

أوقعت 188 قتيلًا.. تفجيرات "كرمان" تُهدد بتصعيد إقليمي.. وطهران: "الرد سيكون ساحقًا"

زوجة حلمى بكر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الموسيقيين

أسماء.. قلب أبيض لا يصلح لهذا العالم المُوحش!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة