الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مواصلة مبادرة "دفاء" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالإسماعيلية

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، عضو الأمانة المركزية بـ حزب مستقبل وطن، إن مبادرة "دفاء لكل بيت" واصلت توزيع عدد كبير من البطاطين على الأهالي والأسر الأكثر احتياجًا بعزبة شعيب بأبوصوير بالإسماعيلية، بالتنسيق مع القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية.

وانطلقت المبادرة تحت رعاية النائب أحمد عثمان، وقامت بتوزيع آلاف البطاطين على الأهالي والأسر الأكثر احتياجًا بقرى محافظة الإسماعيلية.

أوضح عثمان أن المرحلة الثانية من المبادرة استهدفت عزبة شعيب التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، إضافة إلى استكمال مسيرة المبادرة لجميع قرى ومدن محافظة الإسماعيلية خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنه أجرت القافلة الطبية الكشف على 1850 مواطنًا بأبوصوير، وذلك برئاسة د. بثينة بركات، مديرة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية.

المهندس أحمد عثمان محافظة الإسماعيلية مبادرة دفاء لكل بيت القافلة الطبية مدينة أبوصوير

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