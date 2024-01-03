للمطالبة بعلاوة 35%.. "أطباء بريطانيا" يُعلنون الإضراب لـ 6 أيام

قال الدكتور عادل درويش، الأستاذ المعتمد لدى المجلس العموم ببريطانيا، إن معدلات التضخم في بريطانيا جعلت الأطباء يطالبون بعلاوة 35٪، حيث أصبحت أجور الأطباء غير قادرة على استيعاب الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستهلاكية.

إضراب الأطباء في بريطانيا

وأكد الدكتور عادل درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج إكسترا اليوم مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الإضراب الذي بدأ اليوم من قبل الأطباء سيستمر لمدة 6 أيام متواصلة لحين إقرار الحكومة البريطانية بالموافقة على مطالبهم.

وأضاف أنه لم يتوقف القطاع الطبي عن الإضراب إلا بعد التأكد من حصولهم على هذه العلاوة، لذا يمكن القول أن هناك أزمات شديدة وواضحة في القطاع الطبي والمستشفيات جراء هذا الإضراب.

قوائم الانتظار

وأشار إلى أن هناك قوائم طويلة من المرضى نتيجة تعطل القطاع الصحي، مشيرًا أن المستشفيات البريطانية تعمل الأن من أجل الطوارئ فقط.