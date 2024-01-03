الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

للمطالبة بعلاوة 35%.. "أطباء بريطانيا" يُعلنون الإضراب لـ 6 أيام

أطباء بريطانيا
أطباء بريطانيا

قال الدكتور عادل درويش، الأستاذ المعتمد لدى المجلس العموم ببريطانيا، إن معدلات التضخم في بريطانيا جعلت الأطباء يطالبون بعلاوة 35٪، حيث أصبحت أجور الأطباء غير قادرة على استيعاب الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستهلاكية.

إضراب الأطباء في بريطانيا

وأكد الدكتور عادل درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج إكسترا اليوم مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الإضراب الذي بدأ اليوم من قبل الأطباء سيستمر لمدة 6 أيام متواصلة لحين إقرار الحكومة البريطانية بالموافقة على مطالبهم.

وأضاف أنه لم يتوقف القطاع الطبي عن الإضراب إلا بعد التأكد من حصولهم على هذه العلاوة، لذا يمكن القول أن هناك أزمات شديدة وواضحة في القطاع الطبي والمستشفيات جراء هذا الإضراب.

قوائم الانتظار

وأشار إلى أن هناك قوائم طويلة من المرضى نتيجة تعطل القطاع الصحي، مشيرًا أن المستشفيات البريطانية تعمل الأن من أجل الطوارئ فقط.

عادل درويش المراسل المعتمد لدى مجلس العموم ببريطانيا اكسترا نيوز اضراب الاطباء ببريطانيا اكسترا اليوم

الأكثر قراءة

كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

أوقعت 188 قتيلًا.. تفجيرات "كرمان" تُهدد بتصعيد إقليمي.. وطهران: "الرد سيكون ساحقًا"

زوجة حلمى بكر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الموسيقيين

أسماء.. قلب أبيض لا يصلح لهذا العالم المُوحش!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة