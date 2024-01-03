الداخلية الإيرانية: الانفجار الثانى وقع خلال تجمع المواطنين لإنقاذ الضحايا

قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، مساء الأربعاء، إن الانفجار الثاني وقع خلال تجمع المواطنين لإنقاذ ضحايا الانفجار الأول.

وأكد وحيدي في تصريحات صحفية، أن هذه المؤامرة الجديدة هي استمرار للمؤامرات السابقة ضد إيران.

وتابع وحيدي "انفجارا كرمان مؤامرة جديدة سترد قواتنا عليها بشكل ساحق وعاجل"، مشددًا على أن الرد على هذا العمل الجبان سيكون حاسمًا.

ارتفاع ضحايا انفجاري مدينة كرمان الإيرانية إلى 73 قتيلًا و171 جريحًا

وارتفع عدد ضحايا انفجاري مدينة كرمان وسط إيران إلى 73 قتيلاً و171 جريحًا، حتى الآن، على ما أفادت خدمات الطوارئ الطبية الإيرانية.

جاء في أحدث التقارير الصادرة عن خدمات الطوارئ أن ما لا يقل عن 73 شخصًا قُتل، وأصيب 171 آخرون نتيجة انفجارين إرهابيين وقعا في مدينة كرمان وسط إيران اليوم الأربعاء، حسبما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية.

ووقع الانفجاران في مقبرة شهداء كرمان، حيث كان آلاف الأشخاص يحيون الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري.

بعد وقت قصير من وقوع الانفجار، انتقلت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لمساعدة الضحايا.

بينما تشير بعض التقارير غير المؤكدة إلى أن الانفجار نتج عن انفجار كبسولات غاز، إلا أنه بعد وقت قصير من الحادث وصف بعض المسئولين الإقليميين طبيعة الحادث بأنه عمل إرهابي.

بحسب آخر التقارير، انفجتر حقيبتان تحتويان على قنابل بين الحشد، ويعمل رجال الأمن وإنفاذ القانون على تحديد جوانب هذا الحادث.

وتحيي إيران الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي اغتيل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في العاصمة العراقية بغداد في 3 يناير 2020.