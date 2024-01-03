الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الداخلية الإيرانية: الانفجار الثانى وقع خلال تجمع المواطنين لإنقاذ الضحايا

إيران
إيران

قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، مساء الأربعاء، إن الانفجار الثاني وقع خلال تجمع المواطنين لإنقاذ ضحايا الانفجار الأول.

وأكد وحيدي في تصريحات صحفية، أن هذه المؤامرة الجديدة هي استمرار للمؤامرات السابقة ضد إيران.

txt

هل ستدخل إيران في حرب مباشرة مع إسرائيل؟.. خبير سياسات دولية يجيب

وتابع وحيدي "انفجارا كرمان مؤامرة جديدة سترد قواتنا عليها بشكل ساحق وعاجل"، مشددًا على أن الرد على هذا العمل الجبان سيكون حاسمًا.

ارتفاع ضحايا انفجاري مدينة كرمان الإيرانية إلى 73 قتيلًا و171 جريحًا

وارتفع عدد ضحايا انفجاري مدينة كرمان وسط إيران إلى 73 قتيلاً و171 جريحًا، حتى الآن، على ما أفادت خدمات الطوارئ الطبية الإيرانية.

جاء في أحدث التقارير الصادرة عن خدمات الطوارئ أن ما لا يقل عن 73 شخصًا قُتل، وأصيب 171 آخرون نتيجة انفجارين إرهابيين وقعا في مدينة كرمان وسط إيران اليوم الأربعاء، حسبما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية.

txt

إيران: مقتل 53 شخصا وإصابة 71 آخرين جراء انفجارين قرب مرقد قاسم سليماني

ووقع الانفجاران في مقبرة شهداء كرمان، حيث كان آلاف الأشخاص يحيون الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري.

بعد وقت قصير من وقوع الانفجار، انتقلت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لمساعدة الضحايا.

بينما تشير بعض التقارير غير المؤكدة إلى أن الانفجار نتج عن انفجار كبسولات غاز، إلا أنه بعد وقت قصير من الحادث وصف بعض المسئولين الإقليميين طبيعة الحادث بأنه عمل إرهابي.

بحسب آخر التقارير، انفجتر حقيبتان تحتويان على قنابل بين الحشد، ويعمل رجال الأمن وإنفاذ القانون على تحديد جوانب هذا الحادث.

وتحيي إيران الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي اغتيل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في العاصمة العراقية بغداد في 3 يناير 2020.

وزير الداخلية الايراني الانفجار الأول إيران كرمان مدينة كرمان الطوارئ الطبية الإيرانية

الأكثر قراءة

عاجل| الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

رسميًا.. الكشف عن بديل كوكا فى قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

لماذا لم تُذكر أسماء أصحاب القصص في القرآن؟.. خالد الجندي يجيب

المرشحون للتشكيل المثالي في 2023.. غياب محمد صلاح

فوربس تختار رئيس هيئة قناة السويس ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة